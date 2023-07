Požár se šíří neuvěřitelně rychle. Nezachraňujte majetek, ale život, nabádá specialista na přežití

Na řeckém ostrově Rhodos dál zuří požáry. „Základním pravidlem je vyhýbat se krizovým oblastem. Oheň se šíří neuvěřitelnou rychlostí,“ varuje specialista na zvládání extrémních situací. Popisuje také, co podle něj patří do evakuačního zavazadla a co s sebou vždycky nosí on sám. Radí také, co by nemělo chybět v domácnosti, dobře připravené na krizové situace. Praha 10:06 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Specialista na zvládání extrémních situací Amar Ibrahim | Foto: Elena Horálková

Co dělat, pokud například prcháte v autě před ohněm? „Auto neuhasíte. Nezachraňujte majetek, ale svůj život. To je to nejcennější, co máte. Pokud můžete, zaběhněte do vody. A pozor, nebezpečný je nejen oheň, ale i kouř,“ upozorňuje Amar Ibrahim.

Lidem často shoří doklady. „Mějte je zkopírované na flashce. A zakódované, aby se k nim nikdo nedostal v případě ztráty. Mějte je u mobilu, v peněžence nebo pověšené na krku. Když někam jedu, mám to tak. To je základ. Je to malá věc, tak proč si ji nevzít s sebou.“

Věřte nebo ne, ale v dámské kabelce je mnoho věcí pro přežití. „Obvykle v ní jsou prášky proti bolesti. Z dámského tampónu si vyrobíte převaz, přefiltrujete jím vodu, nasbíráte si s ním rosu. Šminky nádherně hoří, dají se použít jako podpalovač,“ vypočítává.

Amar Ibrahim vede i kurzy přežití. „Účastník to může kdykoli vzdát. Máme rekord, že nám za hodinu vzdal člověk, který zjistil, že bude spát na zemi. Říkal, že má drahý spacák a že si ho nechce zničit,“ vypráví instruktor.

Problémem bývají i závislí. „Kuřáků ubývá, ale závislost na mobilech je neuvěřitelná. Sebrat někomu mobil je dnes problém,“ uzavírá specialista na přežití.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.