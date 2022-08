Potravinová pomoc i za 27 tisíc korun. Zasahující hasiče v Hřensku podporují desítky dobrovolníků

Hasiči dostali včera večer pod kontrolu oheň v národním parku České Švýcarsko. Podařilo se jim také zmenšit rozsah požáru z tisíce na 600 hektarů. Předpokládají, že zásah bude trvat ještě několik dní. Celkem se zapojilo už asi tisíc hasičů a spolu s nimi jsou na místě i policisté a zdravotníci. Všem záchranářům se snaží zpříjemnit jejich těžkou práci desítky dobrovolníků. Vozí jim drobné občerstvení, vařené jídlo, nápoje nebo náplasti. Od zpravodaje z místa Hřensko 9:50 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolnice Michaela se svou maminkou Marcelou v Hřensku | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Mezi dobrovolníky je i Michaela Bucharová, má sice dvouměsíčního synka, kterého kojí, každý den se ale na cestu do Hřenska s potravinovou pomocí neúnavně vydává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dobrovolnice vozí do Hřenska potraviny zasahujícím hasičům za tisíce korun

Už po cestě do Hřenska rozdává Michaela z auta policistům, kteří hlídají příjezd do obce, ledovou kávu. Pomáhá jí její sedmiletá dcera Nela, na zadním sedadle mezitím spí dvouměsíční syn Daniel.

Na hasičské zbrojnici v Hřensku slouží jako dobrovolná hasička Marcela, maminka Michaely. „Na začátku to byla úplně největší pomoc,“ přiznává Marcela vyčerpaně.

Dnes je tu Michaela naposledy, dochází jí peníze a doma neradi vidí, že se s kojencem denně vydává na nákupy zásob a poté na jejich rozvážku do Hřenska. „Začalo to nevinně - klobásou. Mamka první den korigovala dopravu, volala jsem jí první den, jestli můžu nějak pomoct a zpoza se ozvalo, že by si chlapi dali klobásu,“ směje se Michaela.

Michaela navozila do Hřenska zásoba dohromady za zhruba 27 tisíc korun | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Pár lidí na pochutiny dobrovolnici přispělo, jídlo dokonce nabídlo několik obchodních řetězců z Děčína. „Strhla se hrozná lavina. První den jsem nakoupila asi za osm tisíc korun,“ říká. Tak to šlo několik dní za sebou, teď už je ale ve Hřensku tolik hasičů a techniky, že není bezpečné, aby sem jezdil někdo jiný, než samotní záchranáři.

Michaela odvezla potraviny, nápoje, pamlsky a náplasti dohromady za zhruba 27 tisíc korun, není jediná, která se snaží hasičům od začátku náročného zásahu přilepšit. Takových dobrovolníků jsou desítky, upečou například buchty, nebo navaří pár domácích jídel. Podle hasičů je vlna solidarity obrovská.