‚Poznej, bádej, objevuj & inovuj.‘ Univerzita v Ústí nad Labem připravila program pro žáky středních škol

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve čtvrtek připravila pro žáky středních škol a gymnázií celodenní program „Poznej, bádej, objevuj & inovuj“ plný vědy, technologií a univerzitní atmosféry. Studenti si například vyzkoušeli 3D modelování krajiny, základy programování umělé inteligence nebo tvorbu videoher.

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně připravila celodenní program „Poznej, bádej, objevuj & inovuj“ | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Program nabídl široké spektrum interaktivních workshopů, přednášek a ukázek z oborů, jako jsou fyzika, chemie, biologie, matematika, geografie, nanotechnologie nebo informatika. Mimo jiné si studenti například mohli vyrobit vlastní křupavou zmrzlinu z tekutého dusíku, poznat fascinující svět mikroskopie nebo zjistit, jak přemýšlí matematik.

Součástí byla také neformální beseda se současným studentem Přírodovědecké fakulty, který se s účastníky podělil o své zkušenosti s životem na univerzitě. Žáci si také mohli projít univerzitní kampus a moderní vědeckou knihovnu.

Žákům představila fakulta své studijní programy, nabídla prostor pro otevřenou diskuzi o vysokoškolském studiu a poskytla informace o programu Erasmus+ a dalších zahraničních výjezdech.

Studenti si mohli vyrobit zmrzlinu z tekutého dusíku | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

