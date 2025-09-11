‚Poznej, bádej, objevuj & inovuj.‘ Univerzita v Ústí nad Labem připravila program pro žáky středních škol
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve čtvrtek připravila pro žáky středních škol a gymnázií celodenní program „Poznej, bádej, objevuj & inovuj“ plný vědy, technologií a univerzitní atmosféry. Studenti si například vyzkoušeli 3D modelování krajiny, základy programování umělé inteligence nebo tvorbu videoher.
Program nabídl široké spektrum interaktivních workshopů, přednášek a ukázek z oborů, jako jsou fyzika, chemie, biologie, matematika, geografie, nanotechnologie nebo informatika. Mimo jiné si studenti například mohli vyrobit vlastní křupavou zmrzlinu z tekutého dusíku, poznat fascinující svět mikroskopie nebo zjistit, jak přemýšlí matematik.
‚Dostat se na takovou výstavu je obrovská čest.’ Ústečtí studenti převezli svá díla na Paris Design Week
Číst článek
Součástí byla také neformální beseda se současným studentem Přírodovědecké fakulty, který se s účastníky podělil o své zkušenosti s životem na univerzitě. Žáci si také mohli projít univerzitní kampus a moderní vědeckou knihovnu.
Žákům představila fakulta své studijní programy, nabídla prostor pro otevřenou diskuzi o vysokoškolském studiu a poskytla informace o programu Erasmus+ a dalších zahraničních výjezdech.