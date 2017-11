Pozorovat hvězdy a odhalovat jejich tajemství. O záhadách vesmíru chce senior mluvit s astronomem

Některé zážitky zůstávají živé i po pětašedesáti letech. Jaroslav Nádvorník viděl před lety na obloze nezvyklý světelný jev. Nikdy nezjistil, co to bylo. Možná to ale nyní změní. Jeho přáním je totiž setkat se s astronomem. Domov pro seniory v Lipníku nad Bečvou se přihlásil do projektu Ježíškova vnoučata. Český rozhlas už brzy otevře databázi přání, odkud si i vy budete moct vybrat dárek, který nadělíte jednomu ze seniorů. Ježíškova vnoučata Lipník nad Bečvou 8:30 9. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozorování hvězd (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nedovedete si to představit, to se těžko popisuje. Působilo to úplně přízračně. Úplně jsem ztratil řeč a jenom se díval,“ popisuje nadšeně ze svého pohodlného křesla Jaroslav Nádvorník.

Na obloze spatřil jako mladík úkaz, který podle něj vypadal, jakoby se srazily dvě hvězdy. „Ještě jsem tehdy dělal napůl v zemědělství. Ležel jsem potmě na jetelině a na obloze se hvězda řítila obrovskou rychlostí,“ vzpomíná.

„Napsal jsem si tehdy i datum, ale časem se ztratilo, takže už ho nevím. Bylo to před vojnou, před rokem 1953,“ dodává Nádvorník.

Co přesně tehdy nad kopci nedaleko Olomouce viděl, nikdy nezjistil. S astronomem by si ale rád popovídal také o dalších zajímavostech vesmíru. A třeba se i podíval do dalekohledu.

„Teď už bez dalekohledu neuvidí člověk na obloze skoro nic. Kdysi se daly vidět i mlhoviny, když bylo jasno, to už teď není vůbec vidět. Zajímá mě, co se děje ve vesmíru,“

V domově s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou má svá přání ještě několik dalších klientů. Jsou mezi nimi i ta čistě praktická.

„Další žadatelkou je paní, která by chtěla z ekonomických důvodů rychlovarnou konvici. Z vlastních prostředků si ji nyní nemůže zakoupit. Udělalo by jí to opravdu velikou radost,“ upřesňuje ředitelka zařízení Martina Václavíková.

Ježíškova vnoučata jsou podle ní skvělá možnost, jak osamoceným seniorům nejen z lipenského domova rozveselit jinak spíše smutné Vánoce.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem bude snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Je to jednoduché, sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.