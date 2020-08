Na hradě Krakovci pomáhají s prací vězeňkyně. ‚Je to dar, jiný pohled na život,‘ říká průvodkyně Eva

Průvodkyně na hradě Krakovci Eva rozdává dětem křídy, aby se stejně jako děti z pohádky Ať žijí duchové podepsaly na tabuli ve sklepení. Kromě provázení na hradě si Eva odpykává několikaletý trest ve věznici v Drahonicích. Je to poprvé, kdy vězeň zastává takovou práci. Sama mluví o velkém vděku, že může návštěvníkům hrad ukázat.

„Pro mě je to obrovská zkušenost a pořád si budu opakovat, že je to dar, do budoucna jiný pohled na život, ne jen se soustředit na to, aby byl člověk zajištěný,“ říká Eva.

Kastelán Jiří Sobek už dřív spolupracoval s vězni, pomáhali mu nárazově s údržbou hradu. Letos v lednu se ale rozhodl zapojit i vězeňkyně a vznikla z toho tato spolupráce. Začátky ale podle něj byly pro Evu složité.

„Musela se naučit mluvit, pojmout obrovské množství informací. Další věc je, že v zařízení, ve kterém se nachází, není jednoduché ty informace získat. A samozřejmě nejvíc jí dává to, že je tady, a čím častěji chodí se zákazníky, tím získává víc jistoty,“ říká Sobek.

Nový pohled na život

Teď se podle kastelána každou prohlídkou zlepšuje. A není to podle něj jen o práci, ale o celkovém pohledu na život. Konkrétně Evu vybral na hrad zástupce vedoucího výkonu trestu Michal Charvát. Sám říká, že hledal někoho, kdo se může pohybovat sám mimo věznici a dá se na něj spolehnout. Tady na hradě paní Evu hlídá pouze kastelán. Na hradě pracují i dvě její spoluvězeňkyně Katka a Nikol.

„Uklízíme, zametáme, sekáme trávu, trháme plevel. Jezdíme vždycky na pracovní vycházky od rána od osmi do šesti do večera,“ popisují.

Katka s Nikol jsou tady v rámci terapie, plat tedy nedostávají. Eva je ale zaměstnaná. Podle mluvčí vězeňské služby Petry Kučerové pokud vězeň dostává plat, strhává se mu z něj několik položek,

„Jednak si platí pobyt ve výkonu trestu, dále si platí pohledávky, které mají z civilního prostředí, případně exekuce a přídavky na děti. To je vše, co se jim strhává,“ vysvětluje. Část platu se jim automaticky ukládá na dobu, až vězení opustí.