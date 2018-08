Manželství gayů a leseb není o toleranci, ale je expanzí do veřejného prostoru, tvrdí Roman Joch

„Souhlasím, že nejdůležitější rovina je symbolická, proto vyvolává takové vášně. Na české LGBT komunitě mi bylo sympatické, že požadovala úctu, toleranci a akceptaci. Ale požadavek manželství přestává být požadavkem na toleranci, ale je jakousi expanzí do veřejného prostoru... Je to snaha přinutit ostatní dát svůj vnitřní souhlas tomu, co za manželství nepovažují.“

Roman Joch