Prague Pride je oslavou. Každý ať se raduje, jak chce, říká herec Hromada o festivalu, který spoluzakládal

„Lidi se každý nějak radují, někdo exhibicionisticky, někdo skromnou radostí. Ale je to liberální a každý se může projevit, jak chce. Myslím, že to je na tom to nejpěknější. Jestli byly průvody stovkové a poslední měl 45 000 účastníků, už to nejsou jen gayové a lesby," říká host Osobnosti Plus, herec, dabér, politik a gayaktivista Jiří Hromada o festivalu Prague Pride. V roce 2011 ho v Česku pomáhal zakládat. Rozhovor Praha 19:10 21. července 2018

„Všichni jsme to brali jako oslavu toho, co jsme všechno dokázali,“ říká Jiří Hromada o Prague Pride. Odpovídá tak na otázku, jestli míra a forma exhibicionismu v průvodu tohoto týdenního festivalu není už za hranou.

Více volnosti

Po dlouhých bojích a neochotě českého zákonodárství umožnit gayům a lesbám legální partnerský svazek, se dnešní mladí homosexuálové mohou díky iniciativám gayaktivistů, včetně právě Jiřího Hromady, který spoludokázal prosadit zákon o registrovaném partnerství, daleko svobodněji rozmýšlet o své budoucnosti.

„Nová generace gayů pochopitelně nezažila totalitu a nemá hluboce v sobě to, co my. To, v čem jsme žili třeba třicet let. Snažíme se jim dnes třeba pomáhat radou, informací, ale jinak je necháváme být, aby si zvolili jakoukoli cestu – registrovaného partnerství, manželství… je to jejich věc,“ hovoří o vztahu k poslední generaci LGBT komunity.

„S tím, že jsem gay, jsem se nikdy netajil. Především jsem ale člověk," dodává Hromada.

S Klausem jsem nespal

V boji za práva gayů stál Jiří Hromada především proti Václavu Klausovi a jeho mnohdy nepřístupné argumentaci. „Z mé herecké profese jsem byl zvyklý, že vztek nikam nevede. K hysterikovi mám daleko, ale také občas vybuchnu a hlasitě se s někým pohádám. Ale na druhé straně mně připadalo celé poselství Václava Klause úsměvné,“ říká gayaktivista a vysvětluje další oklnosti:

„Když zaznělo slovo Kikina od kolegyně Evy Holubové, lidé se mě ptali, jestli je Klaus také gay, potom se mě ptali už i novináři. A já jsem jim odpovídal: Nevím, já jsem s ním nespal.“

Poslechněte si celý rozhovor s hostem Osobnosti Plus. Barboru Tachecí zajímá, jestli toužil být Jiří Hromada politikem. Dotknou se také problematiky dabbingu a dabbingových společností.