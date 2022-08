OBRAZEM: V Praze začal festival lidských práv a sexuálních menšin Prague Pride

„Letošní ročník má téma Heart matters, tedy na srdci záleží nebo srdeční záležitost. Odráží to lidskoprávní aspekt celého festivalu. Srdce není pouze v našem logu, ale je tu i osm miliard srdcí, která bijí po celém světě. Snažíme se říct, že na všech srdcích záleží. Je to symbol života, sounáležitosti, vzájemné lásky a lidskosti. Téma se promítá do téměř všech 150 festivalových akcí,“ řekl pro Český rozhlas ředitel festivalu Tom Bílý.

Vedle průvodu v týdenní programu pořadatelé připravili koncerty, workshopy, debaty či divadelní představení. Podle Bílého se na většině akcí neplatí vstupné a jsou přístupné zdarma. Program s podrobnostmi je na webu.

Vyvrcholením týdenního programu bude karnevalový průvod. Vyrazí v sobotu po poledni ze spodní části Václavského náměstí.