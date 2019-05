Konec maskotů v centru Prahy? Magistrát chce zakázat zvířecí převleky, nepovažuje je za umění

Podle současné pražské vyhlášky jsou lidé v rozměrných zvířecích převlecích považováni za pouliční umělce. Vyskytují se v centru Prahy, kde se fotí s turisty a nechávají si za to platit. Magistrát i vedení městské části Praha 1 proti nim nyní plánuje zakročit, upozornil v pondělí server iDnes.cz. Praha 8:50 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maskot v centru Prahy | Zdroj: Pixabay

Postavy v přibližně třímetrových převlecích pand, goril či ledních medvědů se vyskytují v okolí historického a turisticky frekventovaného centra města, nejčastěji okolo Staroměstského náměstí.

Podle současné vyhlášky magistrátu je turistická atrakce považována za busking, neboli pouliční umění a je tedy legální, upozorňuje iDnes.cz. Současné vedení magistrátu i Prahy 1 ale nyní plánuje proti lidem v převlecích zakročit. A to novelou vyhlášky o buskingu, která by je měla zakázat.

‚Hloupá atrakce‘

Radnice nyní k dokumentu připojují připomínky, nejdřív tak novela vstoupí v platnost v září.

„Stojící medvědi na Staroměstském náměstí a v ulici Na Příkopě vybírají peníze, ale neprovozují žádné umění. Nejde tedy o busking,“ citoval server radní hlavního města pro oblast kultury Hanu Třeštíkovou (Praha sobě).

Podobně věc vidí i vedení Prahy 1, které novelu iniciovalo. „Vyhláška by se měla změnit tak, aby buskingem bylo skutečně něco, co je alespoň trochu umění, nikoliv hloupá atrakce, která jen zamořuje veřejný prostor,“ dodal starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) s tím, že vymezit umění nebude jednoduché, podle něj se to ale povede.

Magistrát se už dříve postavil proti jinému druhu turistické atrakce – lidem, kteří v centru města chodí s hady a nechávají s nimi turisty fotit. Jak tehdy upozornil Radiožurnál, magistrát, policie i veterinární správa tvrdí, že je to nelegální. Přes stížnosti, které lidé strážníkům posílají, ale lidé s krajtami chodí ulicemi města dál.