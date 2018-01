Praha má potenciál, nepotřebuje stavět na zelené louce, říká architekt Koucký

Trojský most, jedna z nejvýznamnějších staveb, kterou má na kontě, mu prý vzal deset let života.

„Když se to ale nakonec podaří, zadostiučinění a radost jsou velké,” neskrývá a připomíná další ze svých významných mostů - Mariánský most, který je dnes symbolem Ústeckého kraje.

Architekt, který projektuje most, přitom podle něj musí brát v potaz mnoho věcí. V neposlední řadě i to, jak budou čtvrti, které spojuje, vypadat v budoucnosti. „Trojský most například počítá s tím, že Holešovice budou centrem Prahy pro jednadvacáté století,” popisuje pro Radiožurnál.

Obecně podle něj platí, že životnost mostu je průměrně sto let. Jak ale ukázal nedávný případ Trojské lávky, most může spadnout i bez zásahu vyšší moci mnohem dřív.

„Může jít o chybu materiálu, návrhu nebo údržby,” vypočítává architekt. „Vyšetřování přitom vždy trvá velmi dlouho.”

Metropolitní plán je těžké vyjednat

Roman Koucký je dnes jedním z těch, kdo pracují na metropolitním plánu Prahy. A jak říká, není ani tak těžké ho vytvořit, jako spíš najít shodu mezi ministerstvem, městem a jednotlivými zájmovými skupinami.

Podle nového metropolitního plánu není třeba na devadesáti procentech Prahy dělat žádné větší změny. A zbývajících deset procent? „Je notoricky známou věcí, že by se města neměla rozšiřovat do šířky, Praha přitom má neuvěřitelný potenciál uvnitř sebe sama, a to v blízkosti samotného centra. Praha nepotřebuje stavět nic na zelené louce,” říká.