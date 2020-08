Začíná Prague Pride. Kvůli koronaviru je omezená kapacita a část programu se přesunula na internet

V Praze v pondělí začíná desátý ročník festivalu Prague Pride o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT). Týdenní přehlídka nabídne víc než stovku akcí. Část z nich se kvůli koronavirové nákaze uskuteční online. Zájemci budou moci dění sledovat každý den živě od 16.00 do 21.00 na internetu. Sobotní karnevalový průvod pak nahradí plavba lodí po Vltavě. Praha 8:11 3. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V týdnu jsou pro zájemce připraveny výstavy i sportovní akce. Ilustrační foto | Foto: Tereza Havlínková

Tým sestavoval program v době epidemie. Organizátoři jsou v kontaktu s pražskými hygieniky. Informace o opatřeních a s devíti základními pravidly chování připravil pořadatelský tým vedle češtiny v angličtině, němčině, polštině a ruštině.

Oficiálně začíná festival v pondělí v 18.00 na Střeleckém ostrově. Na zahájení vystoupí zpěvačka Hellwana či uskupení Lače Manuša. Program je zdarma. Na místo se dostane ale nejvýš tisíc lidí.

V týdnu jsou pro zájemce připraveny výstavy, sportovní akce, přednášky, diskuse, promítání či stand up vystoupení. Také tam je počet míst omezený a program se bude přenášet. Organizátoři si od živého vysílání slibují to, že se festival rozšíří do celé země.

Podpoření aktivistů

Spojit se pořadatelé chtějí také s kolegy ze zemí Visegrádu. Chtějí podpořit aktivisty z Polska či Maďarska. Poukázat chtějí na zhoršování jejich situace. Kvůli koronavirovým omezením dorazí letos výrazně méně hostů z ciziny, připojí se většinou přes internet.

Pražský magistrát se chystá v pondělí vyvěsit duhovou vlajku. Duhové nasvícení by měly získat i významné budovy po Česku, a to například Nová scéna Národního divadla, brněnská Stará radnice či plzeňské Tylovo divadlo.