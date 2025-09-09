Právo rodičů na nepřímý kontakt s potomkem? Advokát: ‚Nemůže ho nutit, aby s nimi telefonovalo‘
Rozvedení rodiče budou mít ze zákona právo zůstat v nepřímém kontaktu se svými dětmi. Od nového roku začne platit novela, která zavádí povinnost zajistit kontakt s dětmi po telefonu, SMS nebo prostřednictvím videohovoru. „Soudy by se měly snažit najít nejspravedlivější řešení ne pro jednoho z rodičů, ale pro dítě,“ říká pro Radiožurnál Štěpán Ciprýn z advokátní kanceláře, která se specializuje na občanské a rodinné právo.
Jak potřebná je podle vás tato novela? Potvrzují zkušenosti z vaší advokátní praxe, že konflikty rozvedených rodičů v téhle otázce nejsou úplně výjimečné?
Neřekl bych, že jsou příliš časté, ale zároveň bych neřekl, že jsou výjimečné. Pokud máme rodiče, kteří se rozcházejí konfliktně, a dítě se stane jakýmsi středobodem právních bitev, tak i opravdu bránění jedním rodičem druhému v kontaktu bývá relativně časté.
Jak to tedy bude fungovat? Pokud sami rodiče nedospějí v téhle věci k dohodě, tak bude na soudech, aby vymezily ten rozsah, frekvenci nebo i další podmínky toho tzv. nepřímého kontaktu rozvedeného rodiče s dětmi?
Ano, je to přesně, jak říkáte. A dá se říci, že zákonodárce už reaguje na něco, co v právním světě známe a umíme používat, protože soudy už nyní upravovaly možnost online styku dítěte s druhým rodičem.
Fakticky to funguje tak, že soud rozhodne jedním z výroků o tom, kdy druhý rodič musí umožnit na nějaké platformě – ať už je to chat, videocall nebo obyčejný hovor – kontakt toho druhého. A samozřejmě pokud je to výroková část, tak je to i zároveň vymahatelné.
Podle čeho soud vymezuje ten tzv. přiměřený rozsah nepřímého styku s dětmi? K jakým okolnostem nebo podmínkám tam může přihlížet?
Je to vždycky individuální. Bude to věk dítěte, potřeby dítěte, vzdálenost, jiná frekvence toho styku. Vždycky bude na soudu, aby pečlivě zvážil argumenty obou rodičů a našel to, co je nejlepší pro zájem dítěte tak, aby mělo čas na kroužky, čas na školu, čas i na kontakt s druhým rodičem. A vždy musí najít nějakou úměrnou rovnováhu.
Některé děti jsou více či méně fixovány na jednoho nebo druhého rodiče a to také musí pečlivě zvážit. Vždy musíme brát v potaz to, že rozhodujeme o životě třetích osob. A soudy by se měly snažit najít to nejspravedlivější řešení ne pro jednoho z rodičů, ale právě pro dítě.
Vyslyšet přání dítěte
Nemůže docházet k šikaně jednoho rodiče tím druhým rodičem, kdy se bude domáhat nepřiměřených kontaktů v době, kdy to není možné, nebo bude dělat problémy, jak se má kontaktovat s dítětem, pokud například ten druhý rodič nemá telefon a podobně.
Samozřejmě to se stát může. Ale pokud se to stávalo, tak se to stávalo už před novelou. A je to vždycky o rodičích a jejich nadhledu nad tou situací. A pokud rodiče nebyli schopni se dohodnout na frekvenci a délce hovorů, tak právě proto se obraceli na soud, aby jim to upravil a aby umožnil jednomu nebo druhému rodiči, aby si mohl se svým potomkem zavolat.
Spíše bych rád zdůraznil, že bude jistý problém s tou vykonatelností, protože petity, jak je známe teď, ta výroková část zní, že má umožnit kontakt, ale v praxi se setkáváme s tím, že se zapne telefon, posadí se dítě, ale když odejde, tak už je to samozřejmě složité, protože ten rodič tu svoji povinnost splnil, ale těžko může nutit dítě, aby sedělo u telefonu a telefonovalo s tím druhým rodičem.
Uvidíme, jak nám novela přinese do běžného života tu praktickou část a jak se k tomu postaví rodiče.
Ale neměl by se v takových případech soud ptát i toho dítěte, jestli takový kontakt chce?
Naprosto, máte pravdu. Máme už dávno judikováno nejvyššími soudy, že právo dítěte slyšet u soudu má každé dítě, které je schopné se vyjádřit a které je schopné zformulovat svůj názor.
Ale nedostává se potom do střetu právě právo dítěte a právo rodiče, které získal teď touto novelou?
To se do střetu může dostat, ale pak pojďme posuzovat důvody toho střetu. Proč je ten hovor pro to dítě nepříjemný, jestli je dítě nějakým způsobem manipulováno druhým rodičem, jestli ty důvody, které formuje, odpovídají jeho věku a nějaké rozumové vyspělosti, anebo jestli je to jenom rekapitulace názoru druhého rodiče, který je proti tomu.
Což by měl tedy udělat soud.
To by měl vždycky soud, pokud se ti rodiče nedohodnou. Soud by měl zvážit všechny názory, měl by zvážit rodinnou atmosféru a přihlédnout k tomu, jestli jsou tam opravdu nějaké závažné důvody.