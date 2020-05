V pražské Loretě po sto letech změnili melodii, kterou hraje tamní zvonohra

Historická zvonohra v pražské Loretě má po více než 100 letech jinou melodii. Naposledy ji tam měnili v 19. století. Jenže přenastavit zvonohru je tak složité, že se do toho nikdo od té doby nepustil. Až teď to udělal Radek Rejšek, který se o loretánskou zvonohru stará od sametové revoluce. Praha 18:22 16. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loretánské náměstí v Praze | Foto: Jana Šustová | Zdroj: Český rozhlas

„Po těch schodech chodím třicet let, dokonce jsem tady jednou spadl, to nikdo neví,“ vypráví.

Kromě sedřených kolen se tehdy ale Radkovi Rejškovi nic nestalo, a proto může hrát na sedmadvacet zvonů loretánské zvonohry dodneška. „Na zvonohru se nehraje prsty, to by ani nešlo, ale hraje se celými pažemi,“ vysvětluje.

Na starosti má taky velký hodinový stroj z konce 17. století, který je na zvonohru napojený. Melodii, kterou slyší lidé v každou celou hodinu, udává velký, v průměru asi metrový válec s kolíčky.

„Takže když se ten válec pootočí, tak ten kolíček zvedne páku, a ta páka zazvoní na ten zvon nahoře,“ říká Radek Rejšek.

Na mohutném, kovovém válci se v minulosti běžně měnili pozice kolíčků, a tím i různé skladby, které zvony hrály. Ta poslední tam zůstala desítky let.

„Byla tady melodie Tisíckráte pozdravujem tebe, mariánská píseň. Předpokládáme, že to je určitě více než 100 let, co se ta melodie neměnila. Ale to není tak, jak to původně bylo. My jsme našli archiválii, která hovoří o tom, že v roce 1744 si hradčanský kvardián stěžuje, že už tři měsíce varhaník nevyměnil melodii, a že to je ostuda,“ popisuje kurátorka Lorety Markéta Baštová.

Když byl stroj je uzpůsobený tomu, že se melodie měnily, proč tam sto let zůstala jedna a ta stejná?

„Zřejmě ti, kteří to uměli, a kteří si na to troufali, tak už vymřeli, ta tradice se ztratila, takže my ji teď obnovujeme,“ hádá Baštová.

Mariánskou píseň nahradil barokní hymnus Maria Maria. Radek Rejšek musel rozebrat válec na jednotlivé lišty, a kolíčky do nich podle not nastavit tak, aby hrály správnou melodii.

„Trvalo to dlouho, protože v tom člověk neměl cvik. Zkrátka a dobře, v úvozovkách, vyvztekal jsem se na tom docela dost.“

Celou novou melodii loretánské zvonohry si lidé můžou poprvé přijít poslechnout ve středu od 18 hodin.