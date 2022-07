‚Příběh pokračuje.‘ Gorilí skupinu v pražské zoo doplní samice Duni, dcera slavné Moji

Konečně to můžu napsat - a je to opravdu bomba! Do naší zoo přijde Duni! Nic vám to neříká? Duni je dcera naší Moji, vnučka Richarda a Kijivu! Ano, budeme mít v Praze dceru naší prvorozené gorily, slavné Moji! Příběh pokračuje…

Foto Lucía Gandarillas pic.twitter.com/I0HBHwlh96 — Miroslav Bobek (@MiroslavBobek) July 1, 2022

Gorilí skupinu v nové expozici pražské zoologické zahrady doplní samice Duni, dcera slavné Moji, která se v roce 2004 stala prvním gorilím mládětem narozeným v České republice. Na twitteru to v pátek uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek. Do Prahy má z Rakouska dorazit také nový samec Kisumu, který by se měl postarat o pokračování chovu goril, uvedl Bobek v České televizi.