Hrad má patřit Praze. Ať tam jsou byty a kavárny, návštěvy státníků budou neformální, věří architekt

Pražský hrad navštíví každý rok skoro 2,5 milionu turistů. „Celý svět se sejde v 11 hodin ve Zlaté uličce,“ glosuje architekt Václav Hlaváček v pořadu Bourání na Radiu Wave.

„Dá se to vyvážit tím, že se Hrad vrátí Praze. Je to svébytná městská čtvrť,“ navrhuje Hlaváček. Podle něj tam vždycky bylo více funkcí. „Byly tam byty řemeslníků, úředníků, jsou tam instituce, úřady.“

Vrátit sem funkce pro běžné Pražany, to je podle něj způsob, jak na Hradě zachovat život.

„Když dnes vidíte, kolik lidí Hradem denně projde, tak si myslím, že tam patří i slušná gastronomie, kavárny, místa, kde si lidi mohou odpočinout. Mám pocit, že to tam dnes nikdo nehledá a že na Hrad lidé nechodí večer nebo brzo ráno,“ upozorňuje. „Na Hradě si můžete dát schůzku nebo tam pracovat.“

Přivést na Hrad běžný život se podle Hlaváčka nevylučuje s tím, že je to sídlo hlavy státu.

„To bylo na Hradě vždycky strašně zajímavé, že se tam najednou objevil státník a lidé se zastavili. Bylo to neformální, zajímavé, vítané. Nebylo to hrané. Je přece zajímavé, že jeden z nejvíce navštěvovaných paláců světa je sídlo prezidenta,“ srovnává architekt.

V zadním traktu proboštství vznikly dvě nové přístavby | Foto: Tomáš Slavík

Přístavba na Hradě

Václav Hlaváček zná Pražský hrad důvěrně, pracoval na mnoha památkových obnovách – už od roku 1987. Nejprve pod Státním ústavem pro rekonstrukci měst a objektů, potom se svým Studiem Acht.

Naposledy provedli pietní obnovu Nového proboštství a v zadním traktu dokonce přistavěli dvě menší přístavby o výšce 1,5 patra. Bylo to poprvé od 60. let, co se na Pražském hradě stavělo.

„Soutěž byla velmi dobře připravená. Regulace byly objemové a kapacitní, tedy výška šířka a podobně, ale nebyly ve formě materiálu,“ doplňuje Hlaváček.

Právě skončila rekonstrukce dlouho zanedbaného Nového proboštství | Foto: Tomáš Slavík

„Součástí byla upřímná snaha investora, tedy Svatovítské kapituly, přivést lidi do těchto prostor a k severní hradební zdi, takzvanému severnímu arkánu. Lidé mohou projít proboštstvím a mají výhled do Jeleního příkopu,“ přibližuje architekt.

Zatím tam není kde posedět, Hlaváček by ale rád, aby tam vznikla kavárna. „Na to množství lidí, kteří na Hrad chodí, je tam málo služeb. Myslím, že kdyby jich tam bylo víc a víc intimnějších, komornějších, že by to bylo lepší,“ dodává architekt.

