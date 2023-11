Pečovatelské službě ve Vrchlabí chybí kuchyňské spotřebiče či nádobí. O pomoc žádají veřejnost

Dost věcí chybí hlavně v kuchyni. Ať už to jsou nejrůznější malé spotřebiče, ale třeba i nádobí. Talíře, pánvičky, hrnce a hrníčky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vrchlabská pečovatelská služba vyhlašuje veřejnou sbírku na domácí spotřebiče a vybavení

Někteří klienti mají k dispozici kuchyňský kout, kde se učí za pomoci sociálních pracovnic vařit. Proto je také nyní zapotřebí nádobí víc. Řada věcí je nefunkčních, při nácviku se někdy stane, že se nešťastnou náhodou něco rozbije.

Podle vedoucí pečovatelské služby Martiny Lukáškové je velkým nedostatkem pečící trouba. Ale naštěstí se už prý jedna dárkyně ozvala a spotřebič pracovníkům předala.

Pokud by se někdo chtěl zapojit do sbírky, tak nejlepší je telefonický kontakt s pracovnicemi pečovatelské služby. Zájemci se s nimi domluví, co by mohli poskytnout a přinést. Pokud půjde o nějaké větší nebo těžší věci, tak není problém, aby si pro ně z pečovatelské služby i přijeli.

Česko trpí nedostatkem personálu v sociálních službách. Práce není atraktivní, míní šéf asociace Číst článek

Chybí totiž například i gauč do společenské místnosti. I jedny interiérové dveře, které jsou rozbité. Klienti navíc přivítají i nejrůznější společenské hry, které využijí při trávení volného času.

Ve Vrchlabí sice není nedostatek potravin, protože pracovnice pečovatelské služby jezdí jednou týdně na nákup do jednoho z obchodních domů, kde jim nechávají nákupy zdarma, vrchlabská jídelna jim někdy poskytuje obědy.

Ale chybí zejména trvanlivé potraviny. I suroviny na již zmíněné vaření, protože klienti jich při učení spotřebují hodně. K tomu schází také utěrky, ručníky i zástěry, kterých je tu velká spotřeba.

A před nastávající zimou, podobně jako další podobná zařízení, uvítají ve vrchlabské pečovatelské službě zejména deky, povlečení a teplé ponožky. Protože i tady ve Vrchlabí funguje noclehárna.