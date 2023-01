Přestali jsme přechylovat a uvolnily se nám ruce. Jako komplikaci to nevidím, těší novináře Deníku N

Od nového roku Deník N nepřechyluje ženská příjmení. „Myslím, že je to změna k lepšímu. Někteří kolegové stejně pokoutně nepřechylovali, takže to nebylo konzistentní,“ přibližuje zástupce šéfredaktora Deníku N Lukáš Werner. „Jazyk se přirozeně vyvíjí a s každou změnou, s každým problémem si poradí,“ reaguje Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český. Sám by raději volil přechylování, říká v pořadu Akcent Českého rozhlasu Vltava.

