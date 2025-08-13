‚Bedny vidíte před vámi i za vámi.‘ V Ústeckém kraji není místo pro archeologické nálezy
Kam s nimi? V Ústavu archeologické památkové péče v Mostě si tuhle otázku kladou už několik let. Řeč je o bohatých archeologických nálezech. Těch neustále přibývá, ale míst v depozitářích naopak rychle ubývá. Vědci proto musí krabice s archeologickým materiálem skladovat, kde se dá. Třeba i v dámských šatnách. S informacemi přichází Český rozhlas Sever.
Ústav archeologické památkové péče sídlí už desítky let v neorenesační vile v Mostě. Ta se za poslední dobu naplnila od sklepa až po půdu bednami s nejrůznějšími nálezy. „Vidíte bedny, vlevo vidíte bedny, vpravo vidíte bedny, před vámi vidíte bedny, za vámi,“ popisuje ředitel ústavu Petr Lissek.
„Dřív to vypadalo mnohem hůř, protože tady byly všude regály a opravdu na každém místě, kam šlo položit keramickou nádobu, tak byla keramická nádoba,“ dodává.
Ve zdejších laboratořích mají kapacity na zpracování zhruba 200 beden s nálezy ročně, jenže objevů je nyní v ústavu dřív než jindy. „V současné době disponujeme objemem asi 4000 beden archeologického materiálu, za kterými je zhruba 150 000 menších souborů a jsou to desítky milionů jednotlivých nálezů,“ vysvětluje Lissek.
Nedávný objev mamutích kostí v Ústí nad Labem posunul krajské sbírky mezi ty nejbohatší v Česku. To potvrzuje i profesor archeologie Jan Klápště: „Naprosto bez váhání můžu říct, že to je unikátní nález, který by měl být, a určitě bude vnímán širší veřejností tak, že je to položka, která najednou Ústí nad Labem dala do kategorie, jako jsou slavné nálezy z jihu Moravy.“
Přeplněné sklady v celém kraji
Přeplněné sklady už řeší i Ústecký kraj. „Jsme v počáteční fázi plánování výstavby nového centrálního depozitáře a který by byl přístupný veřejnosti,“ říká radní pro oblast kultury a památkové péče Vlastimil Skála z hnutí ANO.
Pokud finální návrh schválí rada Ústeckého kraje, pak by stavba nového depozitáře mohla začít v dohledné době, upřesňuje radní Jan Růžička z KDU-ČSL: „Začátkem roku bychom měli vypsat soutěž na projekt a potom žádat o veškerá možná povolení. Takže myslím si, že za nějaké dva, dva a půl roku bychom mohli začít se stavbou.“
Výstavba nového odborného pracoviště vyjde na stovky milionů korun a Ústecký kraj zvažuje i využití peněz z fondu spravedlivé transformace.