Jana z Prahy se na svatbu těší. Její dlouholetý přítel má ale dluhy, proto chtějí sepsat předmanželskou smlouvu.

Předmanželskou smlouvu uzavírá každý pátý pár. Důvodem jsou dluhy i zkušenost s dělením majetku. Téma pro Veroniku Hlaváčovou

„Jsem ve vztahu s partnerem tři roky, plánujeme manželství a rodinu. Partner má ale dluhy z podnikání z minulosti. Mám nějaký majetek, vydělávám celkem slušné peníze. Z toho důvodu mám strach, abych o to všechno nepřišla," vysvětluje pro Radiožurnál.

A co na to říká její přítel? „Nemá s tím problém. Naopak sám říká, že je tohle potřeba udělat.“

Dluhy i zkušenost z předchozího manželství

Za prvních 10 měsíců letošního roku uzavřelo předmanželskou smlouvu 8700 párů, to je víc než za stejné období loni. Smlouvy eviduje Notářská komora. Podle jejího prezidenta Radima Neubauera jsou právě exekuce a dluhy jednoho z partnerů bývají jedním z nejčastějších důvodů sepsání dokumentu.

„U předmanželských smluv sledujeme vzrůstající trend. Lidé hodně podnikají. Víme, jaký je počet nařízených exekucí, takže je tam znát ta tendence, že podnikatel chce chránit druhého manžela před případnými dluhy z podnikání," podotýká pro Radiožurnál Neubauer.

K předmanželské smlouvě přistupují i rozvedení lidé, kteří už jednou dělení majetku po rozvodu řešili. „Pokud si někdo už jednou prošel sporem o vypořádání majetku po rozvodu, tak tomu chce do budoucna předejít, takže si pro další manželství sjedná režim oddělených jmění,“ doplňuje Neubauer.

A co si Češi do předmanželských smluv píšou? Většinou chtějí, aby bylo vše po stránce peněz jako před svatbou.

„Gro manželských smluv je o tom, jaký režim pro to dané manželství bude platit. V drtivé většině je to režim takzvaných oddělených jmění. Z majetkového pohledu jako by se ti lidé nevzali – cokoliv si vydělají, je jejich, cokoliv koupí, je jejich, ale mohou samozřejmě nabývat i společně,“ upřesňuje Neubauer.

Nedůvěra ve vztah?

Psycholožka Kristina Černá předmanželské smlouvy například v případě dluhů jednoho z partnerů chápe. Jinak ale prý může jít o nedůvěru ve vztah. „Někteří lidé by mohli říct, že to je nedůvěra vůči partnerovi nebo vypočítavost, ode všeho tam může být něco," říká Černá.

Dodává také, že někdy se může jeden z páru bát toho, že si ho chce vzít partner jen pro peníze. „Hodně bohatý muž si pořídí o hodně mladší partnerku a ve smlouvě může jasně definované, co zdědí ona a co třeba jeho předešlé partnerky nebo děti," poukazuje psycholožka.

Podle Českého statistického úřadu v Česku končí rozvodem každé druhé manželství.