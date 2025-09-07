Přenocování v přírodě, rozdělání ohně i práce s AI. Finále Svojsíkova závodu se účastní téměř 200 skautů
Do Zábřehu na Šumpersku se ve čtvrtek sjedou téměř dvě stovky skautek a skautů z celé České republiky, kteří se zde až do neděle utkají v celostátním finále Svojsíkova závodu – prestižní skautské soutěže, která prověřuje všestranné schopnosti mladých lidí. Kromě náročných disciplín se pokusí vytvořit největší skautskou lilii složenou z lidí.
Závodem účastníky provede příběh zábřežského rodáka, cestovatele a dobrodruha Jana Eskymo Welzla, informovala mluvčí skautů Barbora Trojak.
Závod pojmenovaný po zakladateli českého skautingu Antonínu Benjaminovi Svojsíkovi se koná každé dva roky a účast v celostátním kole si soutěžní týmy vybojovaly v základních a krajských kolech. Do finále letos postoupilo 183 skautek a skautů ve věku jedenáct až šestnáct let soutěžících ve čtyř až osmičlenných družinách.
„Závod odstartuje už ve čtvrtek večer, a to 20 hodinami, během nichž musejí jednotlivé soutěžní družiny zvládnout přenocování v přírodě a orientaci v krajině,“ popsal Petr Fornůsek ze skautského střediska Skalička Zábřeh, které letošní finále pořádá.
Cesty soutěžních družin se v pátek setkají na centrálním tábořišti, kde budou mít možnost představit se a zároveň nabrat síly před závodní sobotou.
Dovednosti i výzvy
Večer budou skauti usilovat u Husova sboru v ulici 28. října o překonání rekordu o největší živou skautskou lilii. Tu určil největšímu hnutí pro děti a mládež na světě za symbol jeho zakladatel, Robert Baden-Powell.
Hlavní část závodu se odehraje v sobotu, kdy musejí družiny ukázat, jaké znalosti a dovednosti díky skautské výchově získaly.
„Disciplíny se zaměří například na poskytnutí první pomoci, logické uvažování, rozdělávání ohně, vaření, práci s AI, všímavost, znalost přírody nebo historie skautingu. Nebude chybět prostor věnovaný zpětné vazbě, díky které mohou týmy získat pohled na své silné i slabší stránky,“ uvedl velitel závodu Fornůsek.
Dodal, že úkoly propojují tradiční tábornické dovednosti i výzvy, které přináší 21. století. Svojsíkův závod skauti pořádají od roku 1946. Cílem není jen poměření sil, přispět má k podpoře fungování družin, posílení spolupráce, obohacení oddílových programů a k praktickému využití skautských dovedností.