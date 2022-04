Cílek: Preppeři neříkají, jaké zásoby mají. Ostatní si na nich z pocitu selhání vybíjí agresivitu

Na to, co kdyby do Česka přišla válka, anebo kdybychom přišli o dodávky energií, se připravují takzvaní preppeři. „Jeden člověk mi řekl, že nejlepší prepper je jeho osmdesátiletá babička, která má historickou zkušenost. Já nepočítám s útěkem do džungle a potyčkami v ulicích, ale s rodinnou připraveností. Že můžeme zchudnout a přijde blackout,“ říká geolog a publicista Václav Cílek.

