Přeživší holokaustu se stal hvězdou TikToku. ‚Pro Elona Muska jsem byl rekvizitou,‘ říká Gidon Lev

Gidon Lev se narodil jako Peter Löw v roce 1935 v Karlových Varech, přežil se svou matkou během holokaustu čtyři léta v Terezíně, zatímco nepřežilo 26 členů jeho rodiny. Po válce opustil v roce 1948 Československo, nejprve se vydal do New Yorku, poté do Toronta a na konci padesátých let se usadil v Izraeli. Po vydání dvou knih o svém příběhu se Gidon Lev stal fenoménem na sociálních médiích, s téměř půlmilionem sledujících na TikToku.

Budova Českého rozhlasu na pražských Vinohradech je jen pár metrů od čísla 7 v Italské ulici, kde jsou umístěny Stolpersteine (kameny zmizelých) pro vašeho otce a dědu, kteří nepřežili holokaust. Jak pro vás bylo důležité je tam položit?

Bylo to nesmírně dojemné, ještě více, než jsem očekával. A to z několika důvodů. Jedním z nich bylo, že moje tři děti – dva synové a moje nejstarší dcera – přijely až z Kalifornie, aby tam byly přítomny.

Udělali jsme tedy skutečně opravdovou ceremonii. Tak moc, že když jsme přišli, lidé z obecního úřadu řekli: „Tak jste tu, děkujeme, že jste přišli. Chceme se jen ujistit, že je všechno v pořádku a odejdeme.“ Ale oni neodešli. Zůstali celých dalších 25 minut. Moje dcera zazpívala píseň, můj syn recitoval báseň a já jsem také zpíval a vyprávěl krátký příběh. Bylo to opravdu dojemné a jsem velmi šťastný, že jsme to udělali.

Stolpersteine v pražské ulici Italská | Foto: Alexis Rosenzweig | Zdroj: Český rozhlas

O pár metrů dál je Náměstí Míru. To bylo vaše oblíbené hřiště v době, kdy jste přijel z Karlových Varů, kde jste žil se svými rodiči, do Prahy, kde žili vaši prarodiče. A to byla chvíle, kdy jste si uvědomil, že něco není v pořádku, protože tam byl nápis „Juden verboten“ (Židům zakázáno).

V roce 1938, kdy Hitler obsadil Sudety, se o tři měsíce později, v červnu, má rodina – moji prarodiče a rodiče – přestěhovala do Prahy, na Italskou 7. A krátce potom se Hitler se svou armádou vydal z Karlových Varů přímo do Prahy a vyhlásil, že Československo už neexistuje. Je to protektorát Čech a Moravy.

Byl jsem velmi malý. Měl jsem tři a půl, čtyři roky. Opravdu jsem tehdy nerozuměl, co se děje, ale cítil jsem napětí. A každé dva týdny se objevovalo nové nařízení. Židé nemohli chodit do restaurací. Židé nemohli vlastnit kola. Židé neměli mít rádio, telefon, fotoaparát ani nic. Všude, pořád. Napětí bylo obrovské.

Ale dědeček mě vzal do malého parku hned za rohem, jako je dnes, i když už to není hřiště. Chodíval jsem ke kolotoči, houpačce a oni mě tlačili. Bylo to jako kanoe. Miloval jsem to. Až do chvíle, kdy, myslím, asi po půl roce, jsme přišli do parku. Když jsme tam vstoupili a já vběhl ke své oblíbené lodi a vyšplhal na ni, přišel a řekl: „Ne, ne, ne. Petře, tohle nemůžeš dělat. Nemůžeš tam jít...“

Cítil jsem se velmi špatně. Proč? Co jsem udělal? Zlobil jsem? Vzal mě do náruče a ukázal mi nápis „Juden verboten“. Můj pohled na Židy nebyl příliš vyspělý, protože jsme nebyli praktikující Židé. Věděl jsem, že jsem Žid, ale moc se to nevysvětlovalo. Brečel jsem... Vzal mě a to byl konec mého chození do parku.

Narodil jste se jako Peter Wolfgang Löw v Karlových Varech. Mluvili s vámi doma vaši prarodiče a rodiče německy i česky?

Obojím, přesně tak. Víte, můj dědeček Alfred z otcovy strany mluvil česky. Domluvili jsme se česky, ale dědeček z matčiny strany Fritz mluvil více německy. Takže doma jsme mluvili oběma jazyky.

A ano, máte pravdu. Jmenoval jsem se Peter Wolfgang Löw. Teď se musíte zeptat, odkud pochází jméno Wolfgang? To jsem nevěděl, dokud moje matka nezemřela a já neviděl rodný list. Zemřela zde v Izraeli v roce 2003. Vzpomněl jsem si pak, že mi říkala, že dědeček Fritz hrál na violu. Měl violu a musel mít rád Mozarta. Musel říci mé matce, aby mi dala prostřední jméno Wolfgang.

Vzpomínky na holokaust

Když jste nedávno byl v Praze, vrátil jste se také do Terezína. Strávil jste tam čtyři roky svého života, jste jediným členem vaší rodiny, kdo s matkou přežil, jedním z mála dětí, které přežily Theresienstadt. Jaké byly pocity, když jste se tam vrátil?

To je velmi velká otázka. Za prvé, byl jsem tam alespoň půltucetkrát, pokaždé za jiných okolností. Mohu být dobrým průvodcem pro kohokoli, kdo by chtěl vidět Theresienstadt…

Víte, když jdete na místo, kde jste strávili více než čtyři roky, od prosince 1941 do května, června 1945, je to dlouhá doba. A jako dítě jsem tam dorazil, když mi bylo šest let. Je těžké definovat Theresienstadt jako koncentrační tábor. Rozhodně to ale nebylo ghetto, protože ghetto bylo obvykle čtvrtí v již existujícím městě, kde žilo mnoho Židů, a ti, kteří tam nebyli, tam byli posíláni.

Theresienstadt bylo vojenské město s půltuctem kasáren, trojpatrových, postavených před první světovou válkou. Ty malé uličky. Je těžké si představit, kolik lidí se tam vešlo, někdy až 35 000. A podstatou Theresienstadt bylo, že to byl tranzitní tábor. Nebyl to tábor smrti.

Přestože za čtyři roky zde zemřelo 35 000 lidí, umírali hladem, přetížením, nemocemi, stářím. Celková atmosféra byla naprosto plná strachu. Nikdy jste nevěděli, co přinese další minuta, další hodina, další noc, další den, další měsíc. Jeden den můžete zpívat ve sboru s dětmi a druhý den obdržíte výzvu, abyste se dostavili na nádraží.

Byl jste zapojený do aktivit s dalšími dětmi?

Ne, nebyl jsem, protože jsem nebyl dost starý. Mladší děti ve věku od 0 do 10 let žily se svými matkami v drážďanských kasárnách. A děti tam nebyly organizované. Dělali jsme věci společně. Pamatuji si, že jsme hráli fotbal, ale neměli jsme míč. Tak jsme roztrhali oblečení na proužky a srolovali je do míče. A asi 15–20 minut jsme hráli, dokud se míč nerozpadl. A to byl konec hry.

Pamatujete si nějaká jména kamarádů, s nimiž jste si hrál?

Ne. Mám však jeden příběh, který je velmi dojemný a smutný. Většinu času jsme bydleli v místnostech sdílených s dalšími lidmi – čtyři, někdy pět matek s dětmi. Takže v místnosti, která měla pojmout dvě až čtyři osoby, jich bylo 12. Bylo to velmi přeplněné.

V jedné době, a přesně nevím, proč a jak se to stalo, jsme já a moje matka bydleli spolu s další mladou ženou a její malou dcerou, která byla, myslím, o rok starší než já. Jmenovala se Eliška - Lise. Byla velmi milá a naše matky v šest ráno vyrážely do práce. Zůstávali jsme, hráli si a já jsem se do ní zamiloval.

Miloval jsem ji. Byla tak krásná a uměla akrobatické cviky – stát na hlavě, na rukou, převalovat se a dělat různé triky. Až do dne, kdy se naše matky vrátily z práce a její matka nám řekla: „Zítra ráno se musím dostavit na nádraží do dalšího transportu.“ Byl jsem tak zarmoucený. Na ten pocit si vzpomínám dodnes.

Mluvíme o drážďanských kasárnách – Dresdner Kaserne. Teď jsou v takovém stavu, že se rozpadávají.

Byl jsem tam před nedávnem. Začali to opravovat. Říkali, že začnou pracovat. Už opravili část střechy.

Přesně tak. Tyto kasárny jsou také slavné tím, že v nich nacisté natáčeli svůj propagandistický film. Vzpomínáte si na ten nechvalně proslulý fotbalový zápas? Vím, že jste tam zažil hrozné věci, jako veřejné oběšení mladých kluků a také mučení, které jste slyšel ze sklepů.

Ano. Víte, jak to bylo s mučením? Používali cigarety, zapalovali je a pak je přikládali na tělo člověka. Byla to hrozná bolest. Hrozná.

Veřejné oběšení se konalo během prvních pár měsíců, myslím, když ještě nebylo dovoleno posílat žádnou poštu, jen vytištěnou pohlednici, na kterou měli Židé napsat: „Všechno je v pořádku, máme se dobře. Na shledanou.“ Ale někteří mladí lidé chtěli posílat dopisy, které popisovaly, jaká je situace…

Byly zde dvě hlavní věci ohledně Theresienstadt – strach z toho, že budete posláni na východ. A ještě jsme nevěděli, že tam jsou plynové komory či popravy. A hlad. Hlad ráno, večer i v noci. To byly dvě nejhorší věci, které jsem zažil.

A co příchod Červeného kříže? Máte na to jasnou vzpomínku?

Ano, rozhodně si to pamatuji. Pamatuji si, že jednoho dne, když se roznesla zpráva, že přijde Červený kříž, jsme viděli, jak se celá ulice přetřídila a opravila, jak se otevřely obchody, jeden z nich měl na regálech vystavené oblečení. Oblečení lidí, kteří právě dorazili, vyzvednuté z kufrů a vystavené.

Dokonce tiskli peníze, jako ve hře Monopoly. Hodnota těch peněz byla jako u peněz z Monopolů. Všechno byla lež. Nikdy jste nevěděli, kdy co přijde. Dnes můžete hrát na housle a zítra nastoupíte do vlaku, který směřuje do Osvětimi nebo Treblinky.

Lidé z Červeného kříže vás fotili?

Ano, vzpomínám si, že Němci poslali několik náklaďáků do kasáren a volali na děti, které si hrály na dvoře, aby nastoupily do náklaďáku vzadu. Když vám němečtí vojáci řekli, abyste to udělali, nemůžete říct: „Ne, nemůžu.“ Musíte běžet a jít.

Potom nás vzali do parku, který tam opravili, s houpačkami, skluzavkami a všemi druhy her a nechali nás tam. Byli jsme naprosto šokováni. Řekli nám: „Můžete si hrát.“ Říkali, aby si sedmi, osmi, devítileté děti hrály. No, hráli jsme si.

A vzpomínám si, že asi o sto metrů dál byli lidé z Červeného kříže s fotoaparáty a fotili, jak jsme si hráli: „Podívejte se, jak úžasně Němci zacházeli s těmito dětmi.“

Všechno byla lež, všechno. Mám fotografie z nedávna, kde stojím v malé pevnosti u nápisu „Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje). Nenávidím ten nápis. Je tak cynický. Jaké „frei“? Jediné „frei“, které práce přinesla, byla smrt. Pravda, když zemřete, jste svobodní. Už vám nikdo nic nemůže udělat.

Zmínil jste hlad. Jedním ze způsobů, jak jste se s ním vyrovnával, bylo pracovat. Najít si nějakou práci, jakoukoliv, včetně práce s koňmi německých SS. Komunikoval jste tam také s některými českými strážnými? Jak jste s nimi komunikoval?

Upřímně si to nepamatuji. Mluvil jsem česky, takže jsem to býval mohl zvládnout. A mluvil jsem německy.

Jedním ze způsobů, jak jsem přežil, bylo najít si práci, protože práce přinášela příležitosti, možnost získat něco navíc. Třeba když jsem čistil koně nějakého důstojníka, pokud jsem odvedl dobrou práci, mohl mi na okno hodit kousek chleba nebo kus jablka či něco podobného.

K čemu by podle vás mohla sloužit drážďanská kasárna, která nyní nesou jméno Jana Žižky?

Nevím. Protože jsem tam strávil tolik času, rád bych, aby byla zachována, pokud je to možné. Opravdu si myslím, že přežít čtyři roky na tomto místě je něco zázračného. Částečně je to také díky mé matce.

Musela pracovat velmi tvrdě, řezala slídu na tenké plátky, aby ji Němci mohli použít jako izolaci pro elektronická zařízení. Myslím, že Němci prováděli čas od času nějakou „stichprobe“ (namátkovou kontrolu) – vážili množství, které každá žena vykonala, a pokud to odpovídalo očekávanému množství, zůstala. Pokud ne, byla okamžitě poslána na transport do Osvětimi.

Také vám rodinný lékař z Karlových Varů pomohl vyhnout se transportu. Jak se jmenoval?

Ano, máte pravdu. Nebyl to jen můj rodinný lékař, ale i porodník, který mě viděl první na světě. Myslím, že se jmenoval doktor Fleischer. Ano, byl tam. A moje matka byla nemocná. Měla absces nad levým prsem. Musel ho otevřít a vyčistit. Několikrát byla na seznamu k odeslání do Osvětimi a on ji z toho seznamu pomohl odstranit. Samozřejmě je smutné, že ji pak někdo jiný musel nahradit.

Zmínil jsem, že 26 členů vaší rodiny nepřežilo, včetně vaší staré prababičky Růženy Samischové, narozené v roce 1859…

Bylo ji 83 let, když ji poslali do Treblinky!

Byl jste ještě malý chlapec, když sovětská armáda osvobodila Theresienstadt. Vzpomínáte si na ukrajinské vojáky, kteří přijeli s koňmi, že?

Byli to ukrajinští vojáci, kteří jezdili na koních. Koně v zemi nepotřebovali. Jen trochu pomáhali udržet pořádek. My, kluci, jsme běhali za koňmi, lezli na ně a jezdili na nich. To byl pocit svobody.

Byla to podivná doba. Svět, který byl naprosto zvláštní. Neuvěřitelné. Přesné datum si nepamatuji, ale myslím, že nás osvobodili asi 5. května. Trvalo pár týdnů, než se věci trochu zorganizovaly. Byl tam tyfus, protože přivezli velmi nemocné lidi z jiných koncentračních táborů. Bylo to opravdu těžké.

Život po válce

Přišli jste pak do Prahy a čekali na některé členy rodiny, kteří se nikdy nevrátili. Byl jste v Italské ulici, když jste byl v Praze?

Myslím, že ne. A nemohu vám říct, kde jsme bydleli. Nepamatuji si to. Ale myslím, že na Italské 7 žili jiní lidé.

Italská 7 v Praze, dům z dětství Gidona Lva | Foto: Alexis Rosenzweig | Zdroj: Český rozhlas

Kdy jste se poté vrátil do Karlových Varů?

O pár měsíců později. Nepamatuji si přesně, o kolik později, ale bylo to o několik měsíců. Matka říkala, že se vracíme do Karlových Varů, protože nikdo se nevracel. Pamatuji si, že jsem se modlil, aby se můj otec vrátil: „Drahý Bože, prosím, přiveď mého otce domů.“ A pak jsem se přestal modlit a přestal věřit v Boha.

Začal jste chodit do školy v Karlových Varech. Jaká byla atmosféra. Pamatujete si, zda tam ještě žili někteří Němci?

Ještě tam žili. A měli strach z Rusů. Opravdu se jich báli. Mnoho ruských vojáků bylo mladých, osmnáct či devatenáct let.

Co měli nejraději, byly hodinky. Pamatuji si, jak jsem sledoval, jak ruští vojáci zastavovali Němce na chodníku a říkali: „Davaj, davaj, dej mi své hodinky. Podívej se, tyhle jsou dobré. Dej mi je.“ Dali jim své hodinky a běželi, jak jen mohli. A pak si je vojáci mezi sebou vyměňovali, jako by byli malí kluci. Mladí kluci, vojáci Rudé armády.

Byl jste svědkem nějakého násilí po válce?

Moc ne. Pamatuji si, že jednou mě vzali někteří ruští vojáci spolu s mým kamarádem, jehož jméno bylo Michael, abychom jim ukázali cestu k určitému místu. Nasedli jsme s nimi do auta. Byla tam velká zatáčka a vzpomínám si, že jsme měli nehodu s kolem. Kolo bylo úplně zničené, ale řidič byl v pořádku.

Přestal jste tehdy mluvit německy a mluvil jen česky?

Ne, myslím, že jsem pokračoval v mluvení oběma jazyky.

Zapojil jste se do jedné sionistické mládežnické organizace Dror HeHalutz ha-ca'ir. Jezdil jste také na letní tábory v Krkonoších. Můžete popsat, jak to v té době bylo? Bylo vás hodně?

Ne, bylo nás asi patnáct až dvacet mladých lidí. Můj kamarád Michael a já jsme byli nejmladší. Ostatní byli o něco starší. A nebyli to jen Češi, byli z různých míst. Scházeli jsme se, diskutovali, učili se o sionismu a o Izraeli. Jezdil jsem na letní i zimní tábory. Bylo to zábavné. Otevřel se mi úplně nový svět.

Získal jste v té době přesvědčení, že půjdete do Izraele?

Ano. Myslím, že základy mého přesvědčení byly položeny právě tehdy. Až do dne, kdy mi matka řekla: „Půjdeme do Ameriky.“ Ach, byl jsem tak zklamaný. Bylo to v roce 1947 nebo 1948.

Měli jsme vyslance z kibucu HaHotrim, jehož jméno si dodnes pamatuji, byl to Zev Utich. Řekl mi: „Neboj se, najdeš také organizaci v Americe. Stále můžeš přijít do Izraele.“ Řekl jsem: „Dobře, doufám, že ano, chci tam jít.“ A šel jsem.

Měl jste pratetu v New Yorku, která vám poslala pozvánku.

Ano. Měl jsem skvělou tetu v New Yorku, v Brooklynu, starala se o mé sestřenice. Zůstali jsme u nich celý rok v Brooklynu. A víte, ta část Brooklynu byla úplně židovská. Dokonce i chlapec, který leštil boty, byl Žid.

Rozhovor děláme 25. února, což je den komunistického puče organizovaného Moskvou v Československu v roce 1948. Dělo se něco zvláštního v Karlových Varech v té době?

Nepamatuji si. Nemyslím, že ano. Poprvé v životě jsem chodil do školy hned za rohem.

Jaké to bylo?

Velmi dobré. Dali mě do třetí třídy. Měl jsem být v páté třídě, ale neuměl jsem dost číst a psát, protože jsem se naučil jen málo. Můj bratranec v Terezíně, který tam byl nějakou dobu, mě musel naučit základní čtení a psaní. Dali mě proto do třetí třídy a bylo to v pořádku. Byl jsem na svůj věk malý a i tam jsem byl menší než ostatní děti.

Jednoho dne opustil učitel na chvíli třídu a najednou ke mně přišel jeden kluk, takový šikanátor, větší než já, a řekl mi: „Blbej Žid!“ Seděl jsem, vyskočil jsem a dal mu pěstí.

Zasáhl jsem ho do nosu. Začal krvácet a šel do rohu, kde byl umyvadlo. Najednou se učitel vrátil a všichni se rozběhli zpět ke svým lavicím. Seděl jsem klidně a učitel se podíval a řekl: „Co se tady stalo? Co to je?“

Jedno z dětí řeklo, že Petr dal Mišovi pěstí. Vstal jsem a řekl, že mě nazval blbej Žid. „Díky, Petře,“ řekl. A pak dodal: „Mišo, zvedni se a jdi si sednout.“ Od té doby mi nikdo už blbej Žid neřekl.

Když mluvíte pro zahraniční publikum, popisujete Čechy jako mnohem méně antisemitské než sousední země?

Ano, tak jsem to vnímal. Jestli je to úplně pravda, nemohu říct. Mám pocit, že Češi byli mnohem méně antisemitští. Možná je to stále tak dnes. Nejsem si jistý.

Myslíte, že to také vysvětluje podporu Izraele v České republice v posledních letech?

Možná ano. Podívejte se, Česká republika je jedinou republikou, která nám během Války za nezávislost poslala zbraně. Hned tady, nedaleko Ramat Gan. Letiště je přímo tady. Dnes je velké, ale tehdy to bylo malé letiště malého státu. Tam dorazily první pušky. A ty pušky byly těžké a při výstřelu vám dávaly strašlivý ráz do ramena.

Knihy a internetová sláva

Už jste vydal dvě knihy. A důvod, proč jsme vás chtěli nyní oslovit, je také ten, že jste se stal hvězdou sociálních médií, hvězdou TikToku. Máte téměř půl milionu sledujících na TikToku. Vím, že nápad přišel od vaší partnerky Julie Gray, která s vámi knihy spolupsala. Protože svět sociálních médií může být krutý a tvrdý, bylo to pro vás obtížné?

Protože je v tom moje partnerka tak dobrá, udělala to zábavné a já jsem si to užíval. Řekl jsem si: „Proč ne?“ A tak to prostě vyšlo.

Máte pravdu. Napsal jsem knihu a víte, jediná věc, nad kterou jsem se divil, byla, proč nemáme českého vydavatele? Jak je možné, že já, český občan, napíšu knihu, která je přeložena a vydána v půl tuctu zemích a dobře se prodává, zatímco Česká republika je opomenuta? Opravdu bych si přál, aby vyšla česky.

Zmínil jste, že jste českým občanem. Kdy jste získal český pas?

Nemám český pas, ale mám české občanství. Můj syn, který momentálně žije v Bruselu, má český pas. Před pár lety požádal o české občanství. Je tanečník a choreograf, takže potřeboval cestovat po Evropě. Tak jsem mu řekl: „Jsi český občan, využij toho.“

Jaké to je být na TikToku? Přináší vám to radost, je to pro vás hra?

No, je tu několik věcí. Za prvé, nyní jsme na Instagramu aktivnější než na TikToku, protože Instagram byl méně antisemitský. V určitém okamžiku jsme přestali. Po 7. říjnu začala válka v Gaze a stalo se to nepříjemné a hrozné, že jsme to nezvládali.

Tak jsme řekli: „Dobře, vy se o nás nestaráte, my odejdeme.“ Teď jsme se vrátili, ale stále jsme velmi aktivní na Instagramu. Julie, moje partnerka, to dělá zábavně. Navzdory mému věku, 90 let, se mi stále daří být hravý.

A být hravý – je to způsob, jak oslovit mladé lidi a předat jim znalosti o holokaustu?

Ano, myslím, že je to dobré, protože jim vyprávím osobní příběhy ze svého života. Nemluvím o masových střelbách, o plynových komorách, to všichni znají. Ale kdo se dokáže s těmito emocemi ztotožnit?

Můžete se ztotožnit s někým, kdo vám řekne: „Moji rodiče mi ani nedovolili vzít si svoji tříkolku.“ Představte si, že musíte odjet do jiného města, z Karlových Varů do Prahy. Měl jsem tři roky a miloval jsem tu tříkolku. Oni mi ji nedovolili vzít. Tak si mladí lidé dokážou představit, jaké to bylo být dítětem a jak nepatrné, ale zároveň zásadní to bylo.

Když mluvíme o sociálních médiích, měl jste nedávno zkušenost s vlastníkem jednoho z největších sociálních médií, Elonem Muskem. Využil toho, že jste s ním byl v Osvětimi a fotografovali jste se. Měl jsem dojem, že vy i Julie jste nebyli příliš ohromeni.

Ne, nebyl jsem ohromen. Nebyl jsem ohromen, protože se vůbec nesnažil navázat osobní kontakt. Víte, mohl by se zeptat: „Kde jsi byl, Gidone? Co se stalo s tvým otcem?“ Ale nic takového nebylo.

Byl jsem tam jako dekorace. Byla to AJE, Židovská asociace, která chtěla, aby byl přeživší holokaustu vyfocen společně s Elonem Muskem. Tak jsem šel. Byl jsem jakousi rekvizitou, ale bylo tam mrazivo a bylo to těžké. A on nebyl vůbec zapojený. Vůbec ne.

Na obálce vaší první knihy The True Adventures of Gidon Lev je napsáno, že jste „lump, přeživší holokaustu a optimista“. Vaše druhá kniha se jmenuje Let's Make Things Better. Zmínil jste 7. října. Vím, že jste byl tvrdým kritikem izraelské vlády a dokonce jste jako mnoho Izraelců chodil protestovat na ulici před útokem teroristů. Jak moc se vám život od 7. října obrátil naruby?

Hodně. Ovlivnilo nás to na tisíce způsobů, někdy si ani neuvědomujeme, jak moc. Ale víte, protože jsme malá země, každý zná někoho, kdo zná někoho, kdo trpí tím, že je zajat v Gaze, nebo zemřel, nebo je zraněn. Je to jako velká rodina. Máme nezodpovědnou vládu a je třeba něco změnit. Musíme něco změnit.

Jak to děláte, abyste zůstal optimistou v dnešním světě?

Podívejte se, pokud nejste optimista, když je špatně, tak kdy? Když je dobře, nepotřebujete optimismus, protože to už dobré je. Čas, kdy se testuje váš opravdový optimismus, vaše skutečné přesvědčení, vaše skutečná síla, je, když jdou věci špatně. To je doba, kdy je nejvíc potřeba optimismus.

Mluvili jsme o sionistické mládežnické organizaci, do které jste se zapojil, když jste se po válce vrátil do Karlových Varů. Poté jste odjel do Ameriky, do New Yorku a pak do Kanady. V Torontu jste byl členem Ha-Šomer ha-ca'ir a pak jste, když jste dorazil do Izraele, dorazil do kibucu HaZore'a, který založila jiná organizace, Blau-Weiss. Našel jste v tomto kibucu další lidi z Československa?

Ne. Hlavní skupina osadníků z HaZore'a pocházela z Německa. Byli to členové Blau-Weiss. Nepatřili do Ha-Šomer ha-ca'ir, přidali se později. Poté tu byla celá skupina nových imigrantů z Bulharska. A víte, lidé ze všech koutů. Dokonce tam byl i Ulpan. Tam jsem potkal svou první ženu. Byla Američanka. Se svou druhou manželkou jsem se také seznámil na Ulpanu v HaZore'a. Byl to velmi kulturní kibuc.

Profesor Masarykovy univerzity v Brně Ivan Rektor ve svých studiích ukázal, že trauma z holokaustu může zasáhnout až tři generace. Nyní máte 16 vnoučat a také tři pravnoučata. Jak moc myslíte, že vaše vlastní zkušenost ovlivnila vaše děti?

Teď je to součást našeho života. Jsou si toho vědomi. Čtou mé knihy nebo je již četli. Myslím, že teď jsou opravdu hodně uvědomělí. Když vyrostli, nebylo to tak častým tématem, pravděpodobně proto, že jsem nebyl připraven o tom mluvit.

U mnoha přeživších holokaustu se o tom v prvních letech nemluvilo. A moje omluva byla, že jsem se soustředil na život, na to, abych zajistil chléb na stůl pro své čtyři, pět a pak šest dětí. Nebylo to snadné.

Jaká byla vaše profese?

Byl jsem dojným farmářem. Ošetřoval jsem krávy, dojil jsem je, staral se o ně, chodil jsem na pole, oral pole, sekal seno, balil ho do balíků a shromažďoval. To byl můj život dlouhou dobu v kibucu.

Když jsem kibuc opustil, pokračoval jsem v tom, čemu se říká program zlepšování zdraví dobytka. Každý měsíc se testovalo mléko každé krávy. Dělal jsem to dalších patnáct let po celé severní části Izraele.

Máte někdy příležitost mluvit česky?

Velmi málo, k mému velkému zármutku. Opravdu jsem zapomněl česky. Zapomněl jsem. Nemluvím. (Řekne několik slov česky.) Vždy, když se vracím do České republiky, vrací se mi pár slov. Všechno je tam. Musel bych bydlet v Praze nebo Karlových Varech dva až tři měsíce a hned by se mi vše vrátilo.