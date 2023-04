Šéf CERMATu: Umělá inteligence si při opravování testů ve vybraných případech vedla lépe než člověk

Společnost CERMAT v pátek poslala výsledky jednotných přijímacích zkoušek ředitelům a žáci tak budou vědět, zda uspěli nebo ne. Na sdělení výsledků mají dva pracovní dny. Letos poprvé využili k opravování umělou inteligenci. „Upozorňuji všechny uchazeče a rodiče, že umělá inteligence u nás nerozhodovala o tom, jestli je úloha dobře nebo špatně, pouze pomáhala přečíst, co žáci psali,“ řekl ředitel CERMATu Miroslav Krejčí v ranním Radiožurnálu. Praha 11:04 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci z Ukrajiny celkově byli asi o 30 procent horší než všichni žáci. Nicméně našly se tam i výjimky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejvíce dětí se hlásilo na klasické čtyřleté obory s maturitou, jak si letos vedli v porovnání s minulými lety?

Co se týká testů z češtiny, tak dopadly srovnatelně jako minulý rok. Celkově byl pokles výsledků o 0,1 procentního bodu. To znamená, že úplně stejně jako minulý rok dopadla čeština i letos.

AI nám pomáhala přečíst, co žáci napsali. V příštích letech na jednoduchých úlohách přebere většinu lidské práce, odhaduje ředitel CERMATu Miroslav Krejčí

A co výsledky žáků, kteří se hlásili na víceletá gymnázia?

Tyhle čísla před sebou momentálně nemám, ale mám tu výsledky testů z matematiky deváťáků. Zde byl mírný pokles celkově o pět procentních bodů.

Matematika buď byla letos těžší, nebo byli žáci hůře připraveni.

Další důležitou skupinou jsou uchazeči z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny. Těch bylo u přijímacích zkoušek necelých pět tisíc. Jak uspěli?

Žáci z Ukrajiny celkově byli asi o 30 procent horší než všichni žáci. Nicméně našly se tam i výjimky. Máme žáka z Ukrajiny, který měl sto procent z matematiky.

V minulých letech řešil CERMAT chybu v zadání nebo některé sporné úlohy. Vyskytly se letos nějaké podobné problémy?

Médii proběhlo několik příkladů, které byly označeny jako sporné nebo, že by je žáci v dané třídě umět neměli apod. Nicméně všemi úlohami jsme se zabývali, všechny úlohy posoudili nezávislý experti na matematiku a na český jazyk.

Všechny úlohy byly označeny, že jsou v pořádku a jsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Nebyl důvod zasahovat do hodnocení a nějakou úlohu vyřazovat.

Zaznamenali jsme ohlasy, že zkoušky na víceletá gymnázia byly shodné jak pro uchazeče na šestileté tak na osmileté gymnázium. Jaká je pravda?

Shodné zkoušky úplně nebyly. Je pravda, že některé úlohy v matematice byly shodné pro žáky z páté a sedmé třídy.

Toto je způsobeno primárně tím, že nemáme uzlové body ve vzdělávání pro sedmou třídu, neboli nejsou rámcové vzdělávací programy pro sedmou třídu.

Není nikde definované, co mají žáci v sedmé třídě umět. Je to definované jenom pro pátou třídu. Proto, abychom nediskriminovali některé děti, které jsou ve škole, kde se učí látka v jiném pořadí než na jiných školách mezi šestou a osmou třídou, tak se snažíme testy dělat co nejblíže páťákům, přestože by toho měli umět víc.

Na oplátku dosahují ve většině případů sedmáci lepších výsledků než páťáci. Máme tu perličku, je tu jedna konkrétní úloha, ve které páťáci dopadli o tři procentní body lépe než sedmáci.

Který termín je lepší?



Každý uchazeč může skládat přijímací zkoušky dvakrát a školy pak berou v potaz ten lepší výsledek. Ve kterém termínu byly letos děti úspěšnější? V prvním nebo v druhém?

Standardně jsou vždycky úspěšnější ve druhém. Jsou k tomu dva hlavní důvody.

První je, že na první termín chodí spousta žáků, kteří si podávají pouze jednu přihlášku na maturitní obory a druhou na nematuritní obory. Tito žáci jsou ve většině případů takzvaně slabší a dosahují nižších bodových výsledků, které poté táhnou dolů bodový průměr testu A.

Druhý důvod, co má menší vliv, je ten, že žáci si to na testu A nacvičí, otrkají se. Zjistí, co to znamená jít na přijímačky a v testu B jednak toho vědí trochu víc, protože se stihnou podívat doma na to, co neuměli a zároveň už nemají takový stres, takže dosáhnou mírně lepších výsledků. Většinou se dosahuje o dvě až pět procent lepších v druhém termínu.

Vy jste letos poprvé využívali při opravování testů umělou inteligenci. Jak to dopadlo? Vedla si dobře?

Ve vybraných případech si vedla lépe než člověk. To znamená, že měla menší chybovost. Musí se vybírat, jaké úlohy se jí pustí. Samozřejmě, že nezvládne všechno.

Zvládne jednoduché úlohy a myslím si, že v příštích letech na jednoduchých úlohách přebere většinu lidské práce.

Jenom upozorním všechny uchazeče a rodiče, že umělá inteligence u nás nerozhodovala o tom, jestli je úloha dobře nebo špatně, pouze nám pomáhala přečíst, to co žáci napsali. Takže není důvod k panice, že umělá inteligence něco špatně opravila.

Příští týden hned v úterý začínají státní maturity. Je na ně všechno připraveno?

Samozřejmě je na ně všechno připraveno.