Deváťáci si mohou zkusit přijímačky nanečisto. ‚Zájem je poměrně velký,‘ hodnotí šéf asociace Zajíc

Deváťáci si mohou v úterý zdarma zkusit přijímačky na střední školy. Umožní to projekt ministerstva školství a státní organizace Cermat, která je za přijímačky zodpovědná. Zapojení základních škol je dobrovolné. K přijímacím zkouškám by mělo dle odhadů přijít přes 100 tisíc lidí. Podobně jako loni jde o relativně silný ročník. „Je to šance, jak si zkusit, co je čeká," hodnotí pro Radiožurnál Luboš Zajíc, šéf Asociace ředitelů základních škol. Rozhovor Praha 15:44 28. ledna 2025

Jak velký je zájem škol zúčastnit se testování? A doporučujete jim tento projekt?

Zájem je poměrně velký a určitě ho, nejenom já, doporučuji. Je to jedna z možných cest, jak připravit žáky na to, co je čeká, a zvýšit tím jejich možnost, aby lépe uspěli.

Testy si vyhodnocují samotné školy. Jak náročné jsou? Má obtížnost testů, se kterými se pak žáci setkají v samotných přijímačkách, stejnou úroveň?

Nevíme, jak budou vypadat finální testy. Nicméně nejenom náročnost testů, ale i podmínky, ve kterých se to vyplňuje, se Cermat snažil přiblížit tomu, jak to bude vypadat v reálu.

Myslím, že to má určitou vypovídací hodnotu a hlavně je to šance pro žáky, aby si nanečisto vyzkoušeli, co je čeká.

Společnost Cermat doporučila, aby si dvě školy žáky mezi sebou vyměnily nebo aby žáci skládali testy v jiné než své kmenové třídě. Využily školy takového doporučení?

Samozřejmě možné to je. Je to realizovatelné ve větších městech, kde je škol několik a jsou v dochozí vzdálenost. Tam, kde je to logisticky problém, to znamená, kde by se musely přesouvat velké masy žáků a kde některé školy nemají kapacitu na to, aby poskytly dostatek volných učeben, tak tam to je problematické a odehrává se to na školách původních.

Do jaké míry zkoušky nanečisto vyváženě reflektují učivo základních škol?

Vzhledem k tomu, že to vytváří Cermat, tak vychází z testů, které už byly v minulosti. Jsou tam zahrnuty věci, které jsou v rámci rámcových vzdělávacích programů určeny pro základní školu. Otázka je, do jaké míry je to náročné nebo není.

Mohou zkoušky sloužit i k tomu, že na základě tohoto testování se školy pak mohou zaměřit víc na nějaký druh učiva z češtiny, matematiky.

Nemyslím si, že by jenom tyto přijímací zkoušky nanečisto ovlivnily to, na co se školy zaměřují. Školy plní své školní vzdělávací programy a v rámci příprav na přijímací zkoušky, které školy většinou dělají pro své žáky bezplatně, se snaží využívat všechny typy úloh, které se někdy v minulosti objevily, aby na to byli žáci alespoň trochu připraveni.

Testy by měly pomoci mimo jiné i dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, které nenavštěvují placené přípravné kurzy. Existují na základních školách možnosti doučování pro takové žáky?

Už jsem zmiňoval, že velká část škol pořádá pro své žáky - bez ohledu na to, z jaké jsou sociální skupiny - přípravy, které jsou zaměřené jak na český jazyk, tak matematiku. A jsou to bezplatné kurzy, takže je to pro všechny.