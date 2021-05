Začínají odložené přijímací zkoušky na střední školy. Kvůli koronaviru mají uchazeči více času na testy

Uchazečům o studium na středních školách s maturitou začaly jednotné přijímací zkoušky. Testy zadávané společností Cermat píšou na čtyřletých oborech v pondělí a také v úterý. Na víceletých gymnáziích začínají zkoušky ve středu. Žáci mají letos na vypracování testů víc času kvůli tomu, že jim pandemie koronaviru ztížila podmínky na přípravu. Původně ministerstvo školství plánovalo první termín přijímacích zkoušek na 12. dubna. Praha 10:25 3. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na rozdíl od minulého roku, kdy uchazeči měli na napsání testů od Cermatu jen jeden pokus, je letos píšou zase dvakrát (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Není to až tak dramatický posun, jako tomu bylo v minulém školním roce, kdy zkoušky byly výrazně později. Je to víceméně nastavené, jako by to bylo ve standardním roce. Jenom se celé schéma maturitních a přijímacích zkoušek v čase odsunulo zhruba o dva týdny. Je to celkem rozumná varianta, jak se to dalo vymyslet,“ říká předseda Asociace středních průmyslových škol Jiří Zajíček.

Test z českého jazyka a literatury můžou uchazeči psát 70 minut, na řešení úloh z matematiky budou mít 85 minut. Jednotná přijímací zkouška je letos povinná jen na víceletých gymnáziích.

U čtyřletých oborů a nástavbového studia mohli ředitelé centrálně zadávané testy vynechat. Podle Zajíčka si ale drtivá většina škol přesto jednotné zkoušky vybrala.

„Jednak kvůli srovnatelnosti, a i přenositelnosti mezi prvním a druhým kolem. Hlavně je to mnohem objektivnější, protože uchazeči konají přijímací zkoušky za naprosto stejných podmínek. Těch, kteří si zvolili vlastní bez centrálního systému, bude minimum,“ dodává Zajíček.

Vlastní přijímací zkoušky můžou školy dělat od pondělí až do 19. května. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová dodává, že ředitelé mohli nastavit i další kritéria pro přijetí uchazečů. „Pokud se přijímací zkouška v daném oboru koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Proto u rozhodování o přijetí uchazeče školy zohledňují například výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek a podobně.“

Nesmí ale zohledňovat vysvědčení z druhého pololetí minulého školního roku. Školy, u kterých počet podaných přihlášek nepřevýšil předpokládaný počet přijímaných, můžou uchazeče přijmout i bez přijímacího řízení.

Žáci se mohou hlásit maximálně na dva obory. Na rozdíl od minulého roku, kdy měli na napsání testů od Cermatu jen jeden pokus, je letos píšou zase dvakrát. A to dokonce i ti, kteří podali přihlášku jen na jednu školu, pokud to nebylo víceleté gymnázium.

Uchazeč o studium nesmí mít příznaky nemoci covid-19 a musí přijít s potvrzením o negativním testu na koronavirus, který je nanejvýš sedm dní starý. Negativní test nemusí mít ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid-19 nebo ti, kteří už byli na očkování a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.