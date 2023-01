Nejhůře z knihy vychází princ William, komentuje Harryho autobiografii novinářka

Autobiografie britského prince Harryho s názvem Spare (Náhradník) láká čtenáře nejen v Británii. Co na princův bestseller říká kritika? Jde o poctivou životopisnou práci, nebo si princ Harry spíše touto cestou vyřizuje účty se svými blízkými? Tomáš Pancíř se ptal Olgy Krupauerové, novinářky žijící ve Velké Británii. Praha 21:49 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová kniha Prince Harryho Náhradník | Zdroj: Profimedia

Autobiografie prince Harryho vyšla v úterý. Pokud tedy nepočítáme to, že španělská verze se omylem začala prodávat už minulý týden. Agentury referují o rekordním zájmu. Srovnávají ho dokonce s tím, jak mizely z pultů knihkupectví příběhy Harryho Pottera. Je to opravdu v Británii v těchto dnech hlavní téma, o kterém se lidé baví?

Velké téma to bylo hlavně v úterý. Já sama už jsem knihu dostala v neděli přes Amazon. To se úplně nepodařilo, protože knihy byly dány na pulty až v úterý. Řekla bych, že teď se trošku hlavní téma médií mění. Samozřejmě Británie prochází velmi složitým obdobím stávek a krizí ve zdravotnictví. Když si dnes pustíte hlavní zprávy, Harry bude až někde na třetím či čtvrtém místě.

Z médií jsme už dopředu mohli číst ukázky, které se zaměřovaly na spory Harryho s jeho bratrem princem Williamem, na vztahy s dalšími členy královské rodiny, na působení v Afghánistánu, na smrt matky Harryho, tedy princezny Diany. Jaký je celkový dojem z té knihy? Nejsou přece jen ty citované a rozebírané pasáže vytržené z kontextu?

Jsou. Kniha zabíhá do řady detailů a do řady pasáží z Harryho života. Největším tématem, kvůli kterému si myslím, že lidé knihu tolik kupují, je matka princezna Diana. Myslím, že si Harry dosud nevyřešil její smrt. Dodnes se potýká s tím, co probíhalo krátce po tom, když Diana v roce 1997 zemřela, kdy mu bylo 12 let.

Popisuje to například pasáž v knize, kdy byl ve skotském hradě Balmoral a přišel za ním otec, který nebyl příliš schopen se s chlapcem nějak emotivně spojit, třeba ho obejmout. Sdělil mu tu zprávu a Harry tomu nechtěl věřit. Dva dny poté se vrátil jeho otec a teta s tělem Diany do Londýna. A teta věnovala Harrymu a Williamovi krabičky, kde byly pramínky vlasů Diany. To jsem se otřásla.

Dá se říci, že si princ Harry tou knihou vyřizuje účty? A pokud ano, s kým?

Určitě. On sám říká, že knihu napsal především proto, aby se svého příběhu ujal on sám. Vysvětloval, že jeho příběh, příběh jeho matky, příběh Meghan byl přemílán a překrucován hlavně v bulvárních médiích. Jak známo, on považuje bulvární média, a hlavně paparazzi za hlavní viníky smrti jeho matky Diany.

Chce ten příběh říct sám. Myslím, že jeho hlavní vyřizování účtu je s bulvárním tiskem. Otázka je, jestli se mu to vůbec kdy podaří, protože myslím, že tato kniha je obrovským darem pro bulvární tisk, který z toho žije už několik dnů a bude z toho žít ještě velmi dlouho.

Do velké míry tam řeší svůj velmi komplikovaný vztah s bratrem Williamem, což je pochopitelné, protože asi mnoho z nás, kdo máme sourozence, si nedovedeme představit, že bychom se narodili jako druhorození a tím pádem byli odsouzeni do jakési role náhradníka. Zmiňuje tam i různé nepříjemnosti, nenechává stranou například ani Williamovu plešatost, jeho nechuť vůči Harryho plnovousu a popisuje scénu, kde ho William fyzicky napadl.

Další osoba z královské rodiny, se kterou si trošku vyřizuje účty, je Camilla, královna manželka, kdy ji Harry obviňuje, že se snažila vylepšit si svou problematickou pověst tím, že pouštěla tajně zprávy do tisku o svém pozitivním setkání s princem Williamem krátce po smrti Diany a říká, že se vše muselo obětovat na cestě k tomu, aby se ona stala královnou.

Když zůstaneme u těch vztahů a u toho, jak se princ Harry ve své knize věnuje královské rodině, dá se říci, že právě Camilla dopadá nejhůř?

Ne. Nejhůř dopadl William. Myslím, že to je nejvíc škodlivé pro něj. Pokud jde o Camillu, ten jeho vztah s ní byl takový, že ji moc rád neměl, protože samozřejmě měla dlouhodobý vztah s Charlesem, který zraňoval Dianu i jeho. Ale myslím, že Camillu celkem přijal a prohlásil, že nebyla zlá macecha.

Pro Williama to může mít negativní dopad hlavně proto, že pracuje na své image jakéhosi přátelského, vyrovnaného následníka trůnu. Harry tak trošku poodhalil stinnou stránku charakteru svého bratra Williama, jeho určitou prchlivost, když popisuje tu scénu, kde ho William fyzicky napadl.

Jak kniha Spare promění Harryho popularitu? Vyjádří se k ní i britská královská rodina? A může autobiografie oslabit postavení královské rodiny? Poslechněte si celý rozhovor.