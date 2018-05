Loď vykládaná drahokamy i plechovky s ananasem. Královská svatba se ani tentokrát neobejde bez darů

Napříč dějinami oslavovali monarchové sňatky umnými, propracovanými a pečlivě promyšlenými dary, od diadémů nevyčíslitelné hodnoty a starožitností až po cizí území a cenná obchodní práva. Ale jakkoli se záplava darů ze všech koutů světa jeví jako úžasně královská, zdá se, že tento druh pompy náleží spíše dobám minulým než současnosti, napsal zpravodajský server CNN. Londýn 9:38 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koláčky, které při příležitosti královské svatby upekla cukrárna v New Yorku | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Když se v roce 2011 ženil princ William s Kate Middletonovou, požádali všechny své příznivce, aby raději poslali dar na charitu, než svícny a další tretky.

Princ Harry a Meghan Markleová minulý měsíc oznámili, že při své svatbě poprosí o totéž. Vybrali sedm malých charitativních skupin zabývajících se problémy, jež jsou jejich srdci blízké - včetně zlepšení práv a postavení žen v rozvojových zemích, bezdomovectví, dětí vyrůstající s nákazou virem HIV či ochranu životního prostředí před odpady.

To ovšem neznamená, že novomanželé i tak nedostanou svůj díl materiálních darů. Obdarovávání se dlouhodobě využívá jako diplomatické gesto korunovaných hlav i nejvyšších státních představitelů. Lze je využít k předání majetku mezi rodinami, anebo mohou symbolizovat speciální pouto, otevřít prostor k jednání či posunout vztah na další úroveň.

Když si v roce 1947 nynější královna Alžběta brala prince Philipa, přetékal trůnní sál paláce dary nejen od obou rodin, ale také od vůdců z celého světa. Mimo jiné dorazily křišťálové svícny ze Švédska, porcelánové figurky koní ze Západního Německa, hodiny ze Švýcarska či koberce z Indie. Dokonce i papež Pius VII. přispěl svým darem, když poslal novomanželům viktoriánskou konvičku na horkou čokoládu.

Australský stát Queensland poslal Alžbětě a Philipovi 500 přepravek konzervovaného ananasu v plechovkách. Dnes to může vypadat zvláštně, ale toto ovoce bylo projevem pomoci v době, kdy se Británie stále zotavovala z ran napáchaných druhou světovou válkou. Trvalo dalších sedm let, než Británie ukončila přídělový systém jídla, a exotické ovoce stále patřilo mezi vzácné komodity.

Látka od Gándhího

Některé dary v sobě mohou skrývat i politické či jiné poselství. Alžbětina babička, královna-vdova Marie, prý pohrdavě ohrnula nos nad bavlněnou tkaninou, kterou novomanželům poslal Mahátma Gándhí. Neměla tušení, že látka, kterou mylně pokládala za bederní roušku, byla utkána z příze, kterou upředl sám Gándhí.

Na látce byl vyšitý nápis "Džaj Hind" - v hindštině vítězství pro Indii. To se dalo interpretovat jako proti-imperialistické gesto, které ještě zesílila skutečnost, že látka do paláce dorazila několik týdnů poté, co Indie získala nezávislost na Británii.

Ovšem ne každé politické gesto je tak subtilní. Ke svatbě Williama a Kate věnoval britský ministr zahraničí Boris Johnson, tehdejší starosta Londýna, páru tandemový bicykl. Davu na Trafalgarském náměstí řekl: "Těším se, až novomanžele uvidím na tandemovém kole vjet do nového života." Jakkoli toto gesto mělo sentimentální podtón, design kola se inspiroval novým schématem nájemních kol v Londýně, a dar novomanželům posloužil jako jeho propagace.

Ty nejupřímněji míněné dary často neposílají zahraniční hodnostáři, ale obyčejní lidé. Když se královna Alžběta vdávala v poválečné Británii, poslala jistá žena z Brooklynu do Buckinghamského paláce živou krůtu, protože se bála, že bude princezna mít kvůli přídělovému systému potravin hlad.

Stejnou obavu měly i australské skautky, které se spojily a poslaly budoucí královně ingredience na svatební dort - a nikoli zbytečně. Cukrářství McVitie & Price z nich následně skutečně upeklo oficiální svatební dort.

Stejně od srdce míněné dary dostali princ Charles s Dianou, když se brali v roce 1981. Byly mezi nimi například perníkové postavičky s jejich podobou, které upekli žáci základní školy, anebo brambora ve tvaru srdce od dvou mladých sester z Cheshiru.

Tyto dary byly v ostrém kontrastu k 60 centimetrů dlouhému modelu lodi vykládanému drahokamy od emíra Bahrajnu, který byl oceněný na 700 000 dolarů (v současnosti více než 15 milionů dolarů). Tento model byl ukraden po Dianině smrti a zatím se ho nepodařilo nalézt.