Princi Harrymu ve svatbě s rozvedenou Meghan Markleovou nic nebrání, jeho předek musel abdikovat

Změny se nevyhýbají ani britské monarchii. V pondělí oznámil princ Harry zásnuby s přítelkyní – rozvedenou americkou herečkou Meghan Markleovou. Samozřejmost, která dlouho v královské rodině nebyla myslitelná.

Změny za Alžběty II.

A své k tomu v minulosti říkala i anglikánská církev, která rozvod neuznává - i když byl právě rozvod příčinou jejího vzniku: když se Jindřich VIII. chtěl rozvést s Kateřinou Aragonskou a papež mu to nedovolil, král si založil vlastní církev.

Princi Harrymu dala souhlas sama královna Alžběta II. Podle agentury Reuters je důkaz toho, jako moc se monarchie během posledních 80 let změnila.

„Je mimořádné, jak daleko jsme od 30. let došli,“ řekla agentuře Claudia Josephová, která se životem královské rodiny zabývá.

Lovestory Edwarda VIII.

Prapradědeček Harryho Edward VIII. kvůli sňatku s rozvedenou ženou v roce 1936 rozpoutal ústavní krizi. Král k nelibosti britské vlády i anglikánské církve trval na sňatku s dvakrát rozvedenou prominentní Američankou Wallis Simpsonovou. Tu poznal v roce 1931 ještě coby princ z Walesu.

Edwardovi neprošel ani návrh na morganatické manželství, což by znamenalo, že by Simpsonová nebyla korunována za královnu Anglie (měla by pouze nižší šlechtický titul) a případní potomci by byli vyloučeni z nástupnictví.

Vztah s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou, kvůli kterému se v prosinci 1936 vzdal trůnu, dovedl 3. června 1937 bývalý britský král Edward VIII. až ke svatbě. Sňatkem získala Wallis Simpsonová titul vévodkyně z Windsoru.

Abdikační projev Edwarda VIII.:

Bývalý monarcha ale nepřestal dělat vrásky vládě ani po abdikaci, zejména kvůli kontaktům s nacistickým vedením. Řada historiků spekuluje, že měl v případě německého obsazení Británie znovu usednout na trůn.

Nakonec skončil jako bahamský guvernér, kterým byl až do roku 1945. Po válce se vrátil do Evropy. Manželství zůstalo bezdětné a zbytek života pár prožil ve Francii. Edward zemřel 28. května 1972 v Paříži. Manželka jej přežila o 14 let.

Nešťastná láska Margarety

Ještě v roce 1955 byla mladší sestra královny Alžběty II. Margareta nucena odmítnout nabídku k sňatku s důstojníkem letectva Peterem Townsendem. Margaretin otec Jiří VI. stejně jako její sestra nesouhlasili tehdy se sňatkem, protože Townsend byl rozvedený.

Do romance byla postupně zapletena nejen královská rodina, ale také anglikánští biskupové a členové vlády, kteří se všichni snažili dvojici přimět, aby se podřídila dobrým mravům. Aféra měla navíc ohlas v zemích Britského společenství.

Princezna Margareta a kapitán Townsend, který byl o 16 let starší než královnina mladší sestra, se nakonec rozešli po jedenáctileté známosti. Margaretě tak nebylo umožněno následovat příkladu jejího strýce, krále Edwarda VIII.

Margareta si v roce 1960 vzala britského fotografa Anthony Armstronga-Jonese, se kterým se rozvedla po 18 letech manželství.

Svolení pro Charlese

Rozvodem skončila manželství tří ze čtyř potomků královny Alžběty II., přičemž tím nejsledovanějším byl rozvod Harryho rodičů – prince Charlese a princezny Diany v roce 1996.

Po tragické smrti princezny Diany Charles přestal před veřejností skrývat svůj dlouholetý blízký vztah s Camillou Parkerovou Bowlesovou. Ten potvrdil sňatkem v dubnu 2005.

Nevlídně naladěnou britskou veřejnost i královnu si Camilla postupně získala svou přirozeností a smyslem humor.

Americká herečka

Své zásnuby pak v pondělí oznámil princ Harry s o tři roky starší Meghan Markleovou. Princ požádal svou partnerku o ruku už v průběhu listopadu. O zásnubách pak musel informovat královnu Alžbětu II., zbytek královské rodiny i rodiny své partnerky.

„Královna a vévoda z Edinburghu mají z dvojice velkou radost a přejí jim hodně štěstí,“ prohlásil Buckinghamský palác. Harryho bratr princ William a jeho choť Kate uvedli, že jsou z páru nadšení. K zásnubám princi a jeho vyvolené poblahopřála i premiérka Theresa Mayová.

Meghan Markleová se narodila v Los Angeles a její matka je tmavé pleti. Je známá například ze seriálu Suits (Kravaťáci), kde hrála postavu Rachel Zaneovou. Byla vdaná za producenta Trevora Engelsona.

Německá agentura DPA napsala, že princ Harry prodělal změnu svého vzhledu. Dříve na sebe „večírkový princ“ upozorňoval skandály, dnes podporuje účastník misí v Afghánistánu válečné veterány, děti infikované virem HIV a duševně nemocné. Mnoho Britů okouzluje svou otevřeností a srdečností - stejně jako kdysi jeho matka princezna Diana, soudí agentura.