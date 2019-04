Modernizuje se britská královská rodina? Napoví jméno a titul potomka Harryho a Meghan

Každým dnem přivede manželka prince Harryho Meghan na svět nového královského potomka. Na rozdíl od dětí prince Williama, které mohla britská veřejnost sledovat od příchodu na svět, má být narození Harryho potomka ryze soukromou událostí. Neví se ani, kde se narodí. Přesto jeho příchod na svět napoví, jak moc vážně myslí britská královská rodina svůj záměr zmenšit se a zmodernizovat. Od stálého zpravodaje Londýn 7:39 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Princ Harry s manželkou Meghan, vévodkyní ze Sussexu, na návštěvě Maroka (foto z února 2019) | Zdroj: Reuters

Ať už to bude holčička, nebo chlapeček, ocitne se na sedmém místě v pořadí následníků britského trůnu. To v praxi znamená, že na trůn nejspíš nikdy neusedne. Ponese ovšem titul Jeho či Její královská Výsost?

Odborník na královský protokol a etiketu William Hanson se domnívá, že nikoliv. Bylo by to proti plánované modernizaci královské rodiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký titul ponese potomek britského prince Harryho a Meghan? Zajímal se zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek

„Víme, že princ Charles slíbil, že by se královská rodina měla zmenšit. Kdyby tedy získal královský potomek titul jeho královská výsost, bylo by to proti tomuto trendu. Ale konečné slovo bude mít královna. Ta se nakonec může rozhodnout, jak bude sama chtít,“ cituje Hansona Radiožurnál.

Královský chlapeček tedy pravděpodobně nebude princ, ale Earl, tedy hradě z Dumbartonu. Titul holčičky bude nejspíš znít Lady Mountbatten-Windsor.

Jak se bude potomek jmenovat, o tom britská veřejnost teprve spekuluje. Mohl by to být Albert nebo Arthur. V případě holčičky tipuje veřejnost nejčastěji Dianu.

Meghan si od svatby s Harrym osvojuje britský přízvuk, všímají si někteří jazykovědci Číst článek

„Dříve nebo později se jméno Diana v královské rodině objeví. Jestli to bude už teď, to uvidíme. Tradičně se v královské rodině používají dva druhy jmen. Buď jsou to jména bývalých rodových příslušníků, nebo jména, která najdeme v bibli. William a Kate se drží striktně tradic. Harry s Maghan se prezentují jako pár, který chce tradice spíše bořit, takže nás třeba mohou překvapit,“ soudí odborník na královský protokol.

Faktem je, že pravnuci královny Alžběty II. nesou už nyní poněkud netradiční jména, jako Savanah, Isla nebo Lena.