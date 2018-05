ONLINE: Britský princ Harry se žení. S herečkou Meghan Markleovou převezmou titul vévody a vévodkyně

Do roku 2050 budou dvě třetiny populace žít ve městech. Nejlidnatějším bude Dillí

Dvě třetiny světové populace se do roku 2050 odstěhují do měst, týkat se to bude zejména Indie, Číny a Nigérie. Přibudou takzvané megalopole, nejlidnatějším městem se do roku 2028 stane Dillí.