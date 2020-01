Komentátor Hošek k prohlášení prince Harryho a Meghan: Bezprecedentní pokus vylézt ze zlaté klece

Princ Harry se s manželkou Meghan rozhodli k neobvyklému kroku. Na instagramu oznámili, že ustoupí z rolí „starších“ členů královské rodiny ve Velké Británii, budou částečně žít v Kanadě a založí charitu. „Když se budou účastnit nějakých akcí, tak na ně bude stejně britský daňový poplatník platit,“ říká komentátor serveru Seznamzprávy.cz a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně Jiří Hošek. Praha/Londýn 18:30 10. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Princ Harry s manželkou Meghan | Foto: Daniel Leal-Olivas | Zdroj: Reuters

Co znamená, že se princ Harry s manželkou Meghan chtějí vzdát rolí „předních“ členů královské rodiny?

Ta představa je zatím velmi vágní. V podstatě je to bezprecedentní situace. Kdyby se chtěli úplně vzdát královské rodiny, tak by to vypadalo jinak. Nadále se totiž chtějí, i když v limitované míře, účastnit na území Spojeného království i v cizině oficiálních akcí, kde reprezentují královskou rodinu. Z prohlášení nevyplývá, že by se Harry chtěl vzdát titulu „královská výsost“ nebo že by se chtěli vzdát titulů „vévoda a vévodkyně ze Sussexu“. Vypadá to, že spíš chtějí přejít z plného úvazku na poloviční nebo třetinový.

Odejde princ Harry s Meghan do ústraní? Královna chce situaci vyřešit do několika dnů Číst článek

Nejzásadnější mi na tom přijde, že se chtějí mnohem méně zdržovat na území Spojeného království a chtějí pendlovat mezi Velkou Británií a Severní Amerikou.

A samozřejmě je na tom zajímavé i to, že se chtějí stát finančně nezávislými. Ale když se budou dále účastnit nějakých akcí, tak na ně bude stejně britský daňový poplatník platit. Cesty jsou hrazené z veřejných peněz, případně je platí hostitelská země.

Stejně je nákladná ochranná služba členů královské rodiny. To, že Harry řekne, že nechce být „seniorní“ člen, neznamená, že za nimi nebude dvacet čtyři hodin ozbrojená ochranka. Je to pokus vylézt ze zlaté klece, ale zatím je to takové polovičaté.

Proč je zásadní, že bude dvojice přejíždět mezi Severní Amerikou a Velkou Británií?

Budou totiž daleko méně času trávit ve Velké Británii. Nevím, jak si to představují. Budou trávit půl roku v Severní Americe a půl roku ve Spojeném království? Je to zarážející i v souvislosti s tím, že chtějí pracovat. Neví, jakou práci chtějí dělat, ale chtějí svůj čas dělit mezi dva kontinenty.

Jiří Hošek od roku 1996 působil v České rozhlase ve sportovní redakci a později se stal i stálým zpravodajem Českého rozhlasu v Berlíně (2006 - 2010) a posléze v Londýně (2012 - 2017)

od roku 2017 pracuje jako komentátor serveru Seznamzprávy.cz

napsal knihy Německo v přímém přenosu a Jiná Británie

Co je k tomu mohlo vést?

Do hlav jim nevidím. Žiju ale v tom, že se sečetlo víc faktorů. Jednak už princezna Diana říkala, že jedna věc je žít mezi zdmi paláce, ale normální život je venku. A i Harry to asi pochopil, když sloužil v armádě a byl v kontaktu s „obyčejnými“ lidmi. Samozřejmě na něj asi zapůsobil i život s Meghan, která je nejspíš, řekněme, přesvědčivá.

A nesmíme opomenout ani to, že se nedávno Williamovi a Kate narodily tři děti a tím pádem se Harry propadl na šesté místo v nástupnictví. Pokud by se tedy nestalo něco mimořádného, tak z něj král nikdy nebude. Proto se může snažit vymyslet si speciální status. Ale tohle je neprobádaný terén. A zároveň nevíme, jestli se skutečně zbortil vztah s Williamem.

Už jste zmínil, že Harry a Meghan chtějí být finančně nezávislí. Jaké jsou v tomhle ohledu jejich možnosti?

Kdyby se měli odebrat na úřad práce a reálně se mělo zjistit, co každý z nich umí? Harry umí létat s helikoptérou, umí ovládat její operační systémy a umí střílet z palubních zbraní.

Ale je tam důležitý detail, že chtějí založit vlastní charitu a že chtějí, aby mnohem víc působila mimo území Velké Británie. Ale tím vyděláváním také mohou myslet, že zakládají vlastní trend nebo značku. Chtějí nějakým způsobem zpoplatnit cokoli, co se bude týkat vévody a vévodkyně ze Sussexu.

Asi se nepředpokládá, že budou mít plnohodnotné zaměstnání. Někteří členové královské rodiny sice řádně pracují, ale Harry je tak vysoko v té hierarchii, že se neočekává, že bude mít klasické zaměstnání.

‚Myšlenka zůstane‘

Buckinghamský palác se k jejich prohlášení na instagramu vyjádřil do několika hodin a vzkázal, že jednání jsou „v rané fázi“. I britská média píší o tom, že je zvláštní, že si rodina záležitost neprojednala v soukromí. Jak to vnímáte vy?

Naprosto s nimi souhlasím. Je nezvyklé, jak otevřeně královský dvůr prohlášení komentoval a že vlastně unikly informace a že se tam používají zabarvená adjektiva, včetně toho, že tento krok zklamal členy královské rodiny.

Britský tisk: ‚Megxit‘ nemá v dějinách monarchie obdoby, královna o plánu Harryho a Meghan nevěděla Číst článek

I volba slov ukazuje, že Harry s Meghan to nejspíš nikomu neřekli a že se to královna a zbytek rodiny dozvěděli ze sociálních sítí nebo z televize.

Je možné, že je ještě Buckinghamský palác přesvědčí, aby změnili plány?

Určitě je. Je to podle mě nedotažený pokus. Když to budu hodnotit hodně kriticky, tak si to můžeme vyložit i tak, že si Harry nechává otevřená zadní vrátka. Kdyby se od všech těch povinností skutečně chtěl odstřihnout, tak by to udělal radikálnějším způsobem. Může přijít i nějaké pokání a Harry s Meghan trochu ustoupí. Gros myšlenky ale nejspíš zůstane, to se těžko dá vzít zpátky.

Co tenhle krok vlastně znamená pro Brity?

Neviděl jsem žádný průzkum, ale napadá mě několik věcí. Dlouhodobě Harry vycházel jako jeden z nejpopulárnějších členů královské rodiny společně se svou babičkou královnou Alžbětou II. Může to otevřít debatu o tom, jestli královská rodina nedostává moc veřejných peněz a jestli by se neměli pokusit být finančně nezávislí. Ale krize královské rodiny a popularity podle mě přijde až s odchodem jejího Veličenstva Alžběty II., tedy až nastoupí princ Charles. To bude velká zatěžkávací zkouška.