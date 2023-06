První člen královské rodiny u soudu po 130 letech. Princ Harry vypovídal v žalobě na britský bulvár

Britský Princ Harry v minulosti prohlásil, že se mu bulvární tisk v minulost nezákonně naboural do jeho hlasové schránky. Syn krále Karla III. to řekl během křížového výslechu u soudu v Londýně. Vydavatele bulvárních novin Daily Mirror žaluje vévoda ze Sussexu mimo jiné za to, že mu údajně nechávali odposlouchávat telefon. Je to vůbec poprvé po sto třiceti letech, kdy tak vysoce postavený člen britské královské rodiny vypovídá před soudem. Londýn 17:54 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příjezd vévody ze Sussexu do budovy Vrchního soudu Rolls v Londýně | Zdroj: Reuters

Princ Harry žaluje celou mediální skupinu Mirror Group Newspapers, která kromě zmíněného Daily Mirror vydává také Sunday Mirror a Sunday People. Člen britské královské rodiny média obviňuje z odposlechů, nabourávání se do jeho e-mailové schránky a najímání si soukromých detektivů k zjišťování informací o něm a jeho blízkých.

Podle prince zmíněná média léta traumatizovala jeho a život jeho blízkých. Uvádí, že znemožnila jeho rodině, ženě Meghan a potomkům, běžný život ve Spojeném království, podílela se na rozpadu jeho vztahů tím, že neustálým slíděním terorizovala jeho partnerky a že měla podíl na smrti jeho matky princezny Diany.

Mediální skupina sice přiznala, že v minulosti skutečně používala odposlechy známých lidí, ale tvrdí, že nikoli prince a jeho známých.

Případ prince Harryho je součástí hromadné žaloby spolu s žalobami dalších třech lidí. Pokud by soud uznal vinu novin, byl by to zásadní precedens, protože na justici se ze stejného důvodu obrátila řada celebrit včetně například Eltona Johna anebo Hugh Granta.

Výpověď u soudu

Princ Harry není prvním případem soudní pře mezi britskou královskou rodinou a bulvárem. Je nicméně od roku 1891 prvním vysoce postaveným členem rodiny, který vypovídá u soudu.

V roce 1993 princezna Diana podala žalobu na Daily Mirror za fotografie pořízené skrytou kamerou, na kterých cvičí ve fitness centru. Případ byl tehdy vyřešen mimosoudně.

O deset let později se právně bránila královna Alžběta II. poté, co se bulvární reportér stejného deníku infiltroval do Buckinghamského paláce jako jeho personál a popisoval pak detaily bydlení královské rodiny. Nic z toho ale nikdy do soudní síni nedošlo. Noviny přiznaly chybu, omluvily se a zaplatily odškodné.