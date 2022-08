Uplynulo 25 let od smrti princezny Diany. ,Zemřela v hloupé a ošklivé nehodě,‘ popisuje policista

Laskavá, upřímná, odvážná, citlivá a zranitelná. To jsou přívlastky, kterými lidé hodnotili a hodnotí princeznu z Walesu, Lady Dianu. Je to přesně 25 let, co zemřela při tragické nehodě v tunelu u pařížského mostu Alma. Na místě dnes najdete květiny, fotografie, ale taky vzkazy, ve kterých ji lidé označují za inspiraci, a děkují jí za její charitativní činnost. Paříž 9:06 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie Lady Diany u Plamene svobody nad tunelem, kde došlo k tragické nehodě. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Mercedes s Lady Dianou jel na nábřeží hned naproti Eiffelově věži. Řítil se tychlostí přes 120 kilometrů za hodinu. Řidič se snažil ujet několika fotografům. Měl v krvi hodně alkoholu, nezvládl řízení, a narazil do jednoho z pilířů tunelu u mostu Alma.

Smrt princezny Diany připomínají fotografie a květiny u Plamenu svobody na Dianině náměstí. Je zde několik snímků, na kterých je Diana se svými syny princi Williamem a Harrym, a další snímky, které zachycují Dianu při její charitativní činnosti na jedné z nich hladí černošského chlapce, na druhé ho drží v náručí.

„Pamatuji si to velmi dobře. Jsem jen o čtyři roky starší, než byla Diana. Byl to šok pro celý svět. Lidé ji milovali, protože byla zranitelná, dělala chyby, byla laskavá a upřímná,“ popisuje pro Radiožurnál Američanka Nancy.

Sanitka převezla Dianu od tunelu u mostu Alma až do nemocnice Salpêtrière, kde ji hlídali francouzští policisté.

„Řekli nám, že máme hlídat vysoko postavenou osobu. Ze začátku jsme nevěděli, o koho jde. V policejním rádiu jsme slyšeli, že se v Paříži stala velmi vážná nehoda. Když jsme přijeli do nemocnice Salpêtrière, tak jsme se dozvěděli, že máme zajistit bezpečnost princezny Diany a hlídat suterén nemocnice, kde ji narychlo operovali. Její přítel Dodi Al-Fayed byl mrtvý, stejně tak řidič Henri Paul,“ vzpomíná Daniel Bourdon.

Bývalý policista je jedním z mála lidí, kteří byli s Dianou v posledních okamžicích jejího života. Bylo mu tehdy 40 let a pracoval v brigádě proti trestné činnosti. Jeho jednotka nehlídala vysoko postavené osobnosti. Nehoda se ale odehrála v noci, a navíc o víkendu. Nikdo jiný na místo jet nemohl.

„Mým úkolem bylo Dianu hlídat před fotografy a fanoušky, kteří by se k ní chtěli z různých důvodů dostat. Velmi rychle jsme se na místě setkali s policejním prefektem a ministrem vnitra Jeanem-Pierrem Chevènementem,“ říká.

„Atmosféra byla napjatá. Myslím, že se Francouzi báli, jak tohle vyřeší a co si lidé budou říkat: že Diana měla špatnou péči, že se nehoda nikdy neměla stát, že měla špatnou ochranu. Diana ale tehdy do Francie přijela bez jakéhokoliv statusu, bez toho, aby to předem řekla.“

Lékaři zkusili všechno

Bourdon si vybavuje, jak se sanitka s Dianou blížila k nemocnici. Jela velmi pomalu a zastavovala se prý skoro každých 50 metrů. Zdravotníci Dianu na cestě oživovali pomocí adrenalinu.

Když ji dovezli do nemocnice, byla ještě živá, ale v bezvědomí. Lékaři ji už ale nedokázali zachránit. Lady Diana zemřela po 4. hodině ranní. „Lékaři zkusili všechno, i masáž srdce. Bohužel bez úspěchu. Chirurg potom řekl, že by se nehoda musela stát přímo v nemocnici, aby ji mohli okamžitě operovat a zachránit,“ dodává Bourdon.

Bývalý francouzský policista je přesvědčený, že Diana zemřela na následky nehody. Nevěří tomu, co po havárii říkal otec jejího milence Mohamed Al-Fayed, podle kterého byla nehoda plánovaná a zinscenovaná.

Daniel Bourdon je ale přesvědčený, že Diana ve Francii neměla dostatečnou ochranu. „Diana byla hlídaná jako bezejmenná osoba, neprofesionály. Dodi Al-Fayed chtěl sám zajistit její bezpečnost. Řidič nebyl připravený. Byl už vlastně po práci, pil a vzal si léky proti depresi. Nevěděl, že bude řídit. Ochrana Diany vyžadovala podstatně víc lidí než jedno auto a jednoho tělesného strážce. Diana zemřela v hloupé a ošklivé nehodě,“ míní.

Expolicista vydal o smrti Diany knihu s názvem Té noci a plánuje další, kterou chce vydat ještě do konce roku. Spolupracuje taky na divadelní hře, ve které by chtěl představit okolnosti tragické nehody.