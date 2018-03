Praha se chystá na XVI. všesokolský slet, Sokolové nacvičují i společnou československou sestavu

Všesokolský slet je svátkem všech Sokolů. Jednou za šest let se do Prahy sjedou cvičenci okresních, župních a krajských sokolských obcí, aby během jednoho vystoupení předvedli to, co tři čtvrtě roku nacvičovali. Letošní oslavy Sokola se chystají na první červencový týden. Praha 11:00 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakát k XVI. všesokolskému sletu | Foto: webové stránky České obce sokolské

Cirkus, Méďové, Noty, Borci. To nejsou tajná sokolská hesla, to jsou názvy hromadných skladeb, které cvičenci nejen v celé republice, ale i v zahraničí nacvičují na letošní XVI. všesokolský slet.

Během týdenního sokolského svátku se na fotbalovém stadionu v pražském Edenu představí na 15 000 cvičenců. Jedenáct ze třinácti skladeb připravují Sokolové, ta s názvem Spolu je dokonce mezinárodní.

„Tam je bezvadné, že pracují dva autorské kolektivy, které tvoří jeden celek, jak z České republiky, tak ze Slovenska. To samé se týká i cvičenců, že jsou tam cvičenci z Čech i ze Slovenska. Takže tahle skladba by měla do jisté míry naplnit to stoleté výročí republiky, což je výročí neexistujícího státu,“ vysvětluje Radiožurnálu jeden z hlavních organizátorů všesokolského sletu Petr Svoboda

„Chceme ukázat, že Sokol a obecně sport je schopen lidi mezi sebou propojovat. A může to vyústit až v takovou bezvadnou spolupráci, kterou tahle skladba určitě je,“ říká.

Rovněž si také pochvaluje velké množství cvičenců, kteří dobrovolně, ve volném čase a na vlastní náklady připravují hromadné skladby. Na jednom vystoupení se podílí 800 až 1700 nadšenců. I proto organizátoři cítí velkou zodpovědnost.

„Dávají do toho volno, vlastní finanční prostředky a samozřejmě se na to těší, tak vy se snažíte, abyste toho, co nejméně zkazili, aby lidé byli spokojení. Aby jejich práce došla k nějakému úspěchu, protože u nás je to premiéra a zároveň derniéra. Je jenom jeden pokus a ten musí vyjít. To jsem samozřejmě velice nervózní, aby to všechno dobře dopadlo. Spíš abychom to my nezkazili, protože většinou cvičenci jsou připraveni dobře,“ uvědomuji si Svoboda.

Sokolské týdenní oslavy zahájí v neděli 1. července tradiční sletový průvod centrem Prahy. Hromadná vystoupení budou 5. a 6. července v pražské Eden Aréně.