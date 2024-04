‚Příspěvky o EU polarizují společnost.‘ Mladí influenceři řeší, jak evropská témata komunikovat

Čím zaujmout mladé lidi a jak je motivovat, aby se zajímali o Evropskou unii? Tyto otázky řeší nejen unijní instituce, ale také influenceři. „Evropská témata přilákávají skupiny obyvatel, které nejsou ochotny debatovat podle nějakých pravidel, rychleji sklouzávají k neférovému, velmi osobnímu osočování a kopání,“ hodnotí vyhrocenou atmosféru ve společnosti tvůrce Lukefry. Mladé a EU řeší speciální díl podcastu Studovna z dílny Radia Wave. studovna Praha 16:48 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Debatovat přišli Michaela Zvancigerová z Politiky (nejen) pro mladé, youtuber Lukáš Fritscher alias Lukefry a Tomáš Novotný, který spravuje sociální sítě Univerzity Karlovy a je EU Careers Student Ambassador | Foto: Pavlína Lindová

Česko jako součást Evropské unie je pro mladou generaci norma. Představuje pro ně přirozenou součást jejich života. Vůči EU jsou mladí smířlivější, na rozdíl od většinové společnosti. Lidé ve věku 18 až 29 let jsou více proevropští, potvrzuje unikátní průzkum Rozděleni Evropou. Pro Český rozhlas data zpracoval analytický ústav STEM.

Sounáležitost s EU u mladých pramení ze zkušenosti. Neznamená to, že by o EU věděli výrazně víc.

„Je důležité vědět, jak Evropská unie funguje,” říká Lukefry a k volbám, které se konají 7. a 8. června, doporučuje nezapomenout si občanku. „Zkuste si ověřovat informace a najít si je z více zdrojů,” dodává Tomáš Novotný. „Je to i o čtení věcí v kontextu,” doplňuje Lukefry.

Lidé se díky tomu pak vyhnou tomu, že přichází „diktát z Bruselu”. V posledních měsících se v Česku šířil třeba ten o údajném zákazu křečků. „Byl to ukázkový příklad toho, jak se informace extrémně zkrátila do titulku. Když jste se začetli do článku, zjistili jste, že se Unie jenom začala zabývat tím, v jakých podmínkách jsou občas chována domácí zvířata,” vysvětluje Lukefry.

Tuto dezinformaci vyvracel mimo jiné projekt Ověřovna. „Strašení poctivých chovatelů, kterých je v České republice řada, zavádějícími informacemi je nezodpovědné. A je nefér i vůči Evropě,“ uvedlo Zastoupení Evropské komise v České republice.

Komunikovat a vysvětlovat

„Jádro pudla je ve vzdělávání,” zmiňuje jeden z hostů podcastu Studovna Tomáš. Napomoci s osvětou o EU by podle něj mohli také na sociálních sítích známí uživatelé. Klíč k pochopení je v prezentaci informace tzv. přátelskou formou a neustále ji opakovat. Například to, co dělá Evropská rada, nebo jak se liší od Rady EU.

Přičemž všichni debatující zdůrazňují, že by se evropská témata měla podrobněji probírat na základních i na středních školách.

„Pracujeme na několika příspěvcích, které se týkají voleb do Evropského parlamentu a postupně objasňujeme, o co se jedná,” uvádí Michaela Zvancigerová z platformy Politika (nejen) pro mladé příklad komunikace na Instagramu, kde sdílí informace o současném českém i zahraničním dění. „Sloužíme jako takový rozcestník,” dodává.

„Musí to být věrohodné,” říká Lukefry o zprostředkování evropských témat skrze influencery.

Všichni hosté se shodují na tom, že je zásadní neustále vysvětlovat. Pochvalují si, že se komunikace ze strany unijních institucí, které mají své pobočky ve všech členských státech, tedy i v Česku, zlepšuje. Nicméně by z jejich pohledu měli omezit představování projektů a více se zaměřit na osvětu fungování EU.

„Když o Evropské unii začne najednou mluvit lifestylová influencerka, tak jí to nikdo věřit nebude a všichni jí osočí z toho, že je zaplacená, aby dělala propagandu evropskému systému. To může být kontraproduktivní,” říká Lukefry.

Osobní útoky kvůli EU

Témata zásadní pro mladou generaci: klima, nerovnoměrné ohodnocení za práci žen a mužů nebo cestování a s tím spojený Erasmus.

„Příspěvky o Evropské unii vzbudí emoci. A to buď – jste eurohujeři, nemám vás rád. Anebo – super, mám vás rád. Ale mám pocit, že na EU lidi moc neslyší a nezajímají je,“ popisuje Michaela a dokládá to na tom, jak oceňované jsou příspěvky na profilu lajky nebo sdílením.

Na svízelnou situaci poukazuje i Lukefry: „Evropská témata polarizují společnost, vyvolávají debaty a přilákávají skupiny obyvatel, které nejsou ochotny debatovat podle nějakých pravidel, rychleji sklouzávají k neférovému, velmi osobnímu osočování a kopání.“

Podcast řeší i to, jak mluvit o EU s blízkými. „Naslouchat a říct jim, že respektujete jejich názor,” doporučuje k rodinnému obědu Tomáš Novotný.

Česko si letos připomíná 20 let od vstupu do Evropské unie a konají se volby do Evropského parlamentu. Jak komunikujeme o evropských tématech? Co jsme se o EU dozvěděli ve škole? A kde jinde hledat informace? Tato speciální epizoda podcastu Studovna je součástí série debat, které vznikají ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem.