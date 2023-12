Ježíšek? Balamutíme jím děti, říká bloggerka. Spoluutváří kouzlo Vánoc, oponuje psycholožka

Příběh o tom, že dětem pod stromeček nosí dárky Ježíšek, je v Česku silně zakořeněný. Na to, zda je tato iluze pro děti prospěšná, nebo jde o lež, z níž mohou být později zklamané a zda bychom měli děti v takové představě udržovat, odpovídali v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus autorka blogu Zažraná máma Lucie Machutová a psycholožka Pavla Koucká. Pro a proti Praha 21:26 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Postava miminka nosícího dárky se přitom často používá pro vyvolání kouzla Vánoc (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Záleží, jak to dětem řekneme. Jestli to budeme vyprávět jako příběh, jako pohádku, jako něco, čemu někdo věří. To problém být nemusí. Pokud ale budeme říkat: tento dárek ti přinesl Ježíšek, tak to lež je,“ říká autorka blogu Zažraná máma Lucie Machutová.

Podle psycholožky Pavly Koucké je víra v Ježíška založená na důvěře v rodiče, ale zároveň dítěti poskytuje imaginární svět prospěšný pro rozvoj jeho fantazie.

„U nás tradičně rodiče říkají, že dárky nosí Ježíšek, a potom s věkem dítěte a s narůstajícím kritickým myšlením tato představa získává trhliny,“ popisuje, jak se děti s vánoční iluzí vypořádávají. „Až postupně je magické myšlení nahrazováno kritickým. To si myslím, že je optimální postup, který dětem nebere Ježíška.“

Postava miminka nosícího dárky se přitom často používá pro vyvolání kouzla Vánoc. Atmosféru lze ale vyvolat i bez ní. „Syn vlivem školky chtěl, tak jeden čas věřil, i když od nás měl informaci, že dárky kupujeme my,“ popisuje svoji zkušenost Machutová. „V okamžiku, kdy se dárky objevily pod stromečkem, bylo to pro něj magické.“

Představa Ježíška ale zároveň usnadňuje práci rodičům. „Ježíšek je magická postava, tak mu děti píší dopisy a snaží se, aby tomu porozuměl. Ale může se stát, že má dítě přání, které mu rodič nemůže splnit, a to dítě se pak zlobí, proč mu to nekoupil,“ přibližuje Koucká. „Když je to na Ježíškovi, tak je to trošku mimo nás.“ Darující se zároveň i zříkají nároku na vděk obdarovaných.

Víru v Ježíška je zároveň možné rozšířit na křesťanství obecně a vést tak děti k duchovnu. „Věřící lidé někdy Ježíška berou tak, že všechny dary máme od něho, a postupně od Ježíška magického dárkonoše přechází k Ježíši bohu, který přišel, aby nás spasil a sám sebe daroval lidem,“ vysvětluje.

Vyhrožování a konzumerismus

Stejně tak je ale možné narativ zneužít a Ježíškem podmiňovat dobré chování. „Když někdo řekne: ‚Buď hodný, nebo ti Ježíšek nepřinese dárky‘, tak je to vyhrožování, ‚Když budeš hodný, tak ti přinese dárky‘ je podplácení. Tomuto se vyhýbáme,“ uvádí Machutová. „My se snažíme děti přijímat bezpodmínečně.“

V každém případě je víra v Ježíška podmíněna rodinou. „Neumím si představit, že když rodič řekne: ‚Dárky si dáváme my a někdo jiný věří na Ježíška‘, tak dítě bude věřit na Ježíška. Myslím si, že dítě věří, protože rodič věří,“ domnívá se Koucká.

„Ježíšek je z mého pohledu třešnička na dortu Vánoc. Samozřejmě může být úžasný dort bez třešničky a samotná třešnička Vánoce neudělá. Ale nevzdávala bych se jí, protože lžu. Pro děti to tak není,“ dodává Pavla Koucká.

Naopak Lucie Machutová to vidí jako balamucení dětí a symbol konzumu. Pravou vánoční atmosféru lze podle ní vytvořit i bez Ježíška.

„Pro mě jsou Vánoce kouzelné i bez Ježíška,“ říká. „Ze svého dětství si nepamatuji, že jsem věřila na Ježíška. Ale pamatuji si, že jsme spolu s rodiči hráli hry, že jsme se těšili, že jsme spolu pekli cukroví, že jsme spolu šli ven s prskavkami. Jsou to drobnosti, které poskládají tu atmosféru.“

