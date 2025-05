Prodej domu nebo organizace koncertu. Část maturity by mohla nahradit komplexní absolventská práce

Organizování koncertů, prodávání domů nebo budování terénních cyklostezek. I tak může vypadat maturitní zkouška. Studenti si místo učení se teorie ve čtvrtém ročníku v praxi vyzkouší, co se na střední škole naučili. Vytvoří totiž takzvanou komplexní absolventskou práci, kterou poté musí obhájit. Ukotvení tohoto druhu zkoušky je součástí velké školské novely, která ve středu prošla poslaneckou sněmovnou. Praha 13:50 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komplexní absolventské práce by se mohly rozšířit díky novele školského zákona, která míří do Senátu (ilustrační foto) | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

Komplexní absolventské práce si připravily i letošní maturanti na Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze. Například Jolana Horáková celý školní rok pracovala na svém projektu, ve kterém ve spolupráci s profesionály prodávala skutečný dům. Uspořádala zároveň workshop o obchodování s realitami pro veřejnost.

Další maturantka Alena Macková zorganizovala třídenní akci, na které studentská rada rozhodovala o přijetí eura. „Nejnáročnější bylo, že jsem zpracovala dokument, který pojednává o euru, o přijetí eura, podmínkách atd. a tohle předat těm studentům,“ popisuje průběh své práce Alena.

Ema Bejšáková si za svou absolventskou práci zase vybrala organizaci studentského koncertu. Celý projekt podle ní stál zejména na komunikaci s účinkujícími, vedením klubu i cílovou skupinou. „Občas vznikaly nějaké problémy, ale to si myslím, že mi právě teď pomůže vyvarovat se chyb, které jsem udělala.“

Spojení několika disciplín

Témata prací si mohou studenti zvolit vlastní, nebo mají na výběr od školy. Projekty nahradí ústní maturitní zkoušky z ekonomiky a společenských věd. Zároveň se promítnou i do známek z češtiny a angličtiny, alespoň část textu totiž musí být v cizím jazyce.

„Zkouška prověřuje na jednom tématu znalosti z několika disciplín současně. Myslím, že to je jeden z jejích velkých kladů,“ zdůrazňuje učitel Petr Klínský. „Je to do značné míry náročnější, protože to pokrývá víc oblastí najednou, musí tam spolupracovat několik učitelů společně s žákem,“ doplňuje předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček, podle kterého je ale taková zkouška tou správnou cestou.

Na absolventských pracích studenti spolupracují i se sociálními partnery škol. Mezi ty patří firmy i vysoké školy. „Využíváme toho, že žáci ve třetím ročníku jdou v době maturit na praxi do firem. Buď to jsou soukromé firmy, které se zabývají účetnictvím, nebo jsou to banky,“ vysvětluje Richard Žert, ředitel Obchodní akademie Heroldovy sady.

„Ideální je, když práce má nějakého předem domluveného v uvozovkách odběratele, který ty výsledky využije,“ dodává Petr Klínský.

Komplexní absolventské práce místo klasických maturit skládali zatím jen studenti na některých školách, zároveň tím testovali, jak takové zkoušky fungují. Tento typ maturit by se ale mohl rozšířit díky novele školského zákona, která míří do Senátu.

„Tento druh maturitní zkoušky, který doplní stávající formy konání profilové části maturity, bude umožněn pro všechny typy škol, velmi vhodný pak zejména bude pro střední odborné školy,“ vysvětluje mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová. Rozhodnutí, jaký druh maturity škola pro své studenty zvolí, ale bude vždy záležet na jejím řediteli.