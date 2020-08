Programové změny na Vltavě: Četba s hvězdičkou, podcast o dění v kultuře a více hudby v Sedmém nebi

Se začátkem podzimu čeká stanici Vltava druhá část programových změn. Už od dubna můžete slýchat novou odpolední Mozaiku nebo nedělní Hru pro pamětníky či Koncert bez hranic, od léta zní v éteru nové znělky. Podzimní novinky nabídnou tři výrazné pořady, každý z jiné oblasti. Praha 13:50 31. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už od dubna můžete slýchat novou odpolední Mozaiku nebo nedělní Hru pro pamětníky či Koncert bez hranic, od léta zní v éteru nové znělky. | Foto: Vojtěch Havlík, František Novotný, Michaela Doležalová | Zdroj: Český rozhlas

Nové pořady a změny

Hlubší pohled na kulturu a aktuální dění ve všech jejích odvětvích přinese Akcent, publicistická půlhodina, kterou můžete ladit od pondělí do pátku vždy od 16:30. Editorka Petra Kultová a tým vltavských spolupracovníků pro vás každý den vybírají jednu událost hýbající kulturním světem a podrobují ji pohledu z několika stran. Kulturní politika, umění ve veřejném prostoru, divadlo, film, literatura nebo výtvarné umění, to jsou oblasti, do kterých Akcent zabrousí. Pokud nás sledujete v mobilu, odebírejte Akcent jako podcast – každý všední den v sedm hodin ráno publikujeme nový díl.

Hudební nabídku Vltavy od 31. srpna doplní rozšířený pořad Sedmé nebe. Doteď jste ho mohli poslouchat v neděli v podvečer, nově se rozvine do celého týdne. Hudbu podle svého vkusu vám nabídnou a slovem vás provedou výrazné tváře tuzemské scény – od hudebnice Never Sol, přes publicistu Pavla Klusáka po Milana Caise z Tatabojs. Laďte živě vždy v sedm večer a buďte díky Vltavě v Sedmém nebi každý den.

Třetí výrazná novinka na vás čeká v našem večerním programu. Od 23 hodin můžete denně poslouchat novou řadu Četba s hvězdičkou. Jak napovídá název i hodina, nepůjde o program vhodný pro děti, naopak, tituly ve Hvězdičce budou odvážné a to jak tematicky, tak jazykově. Nabídneme vám například četbu z povídek Charlese Bukowského, od jehož narození uplynulo nedávno sto let, nebo román Michela Houellebecqa Elementární částice. Řadu zahájíme četbou ze životopisné prózy současného maďarského autora Tamáse Jónáse, knihou Tatitatitati, lyrizovanou vzpomínkou na složitý vztah autora a jeho otce. Pro Vltavu ji načetl Václav Neužil.

Drobné změny najdete i ve víkendovém programu. Ten doplňujeme týdeníkem o filmové hudbě a magazínem o aktuálním dění v SOČR čili Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, jehož koncerty Vltava tradičně vysílá každé pondělí.

Věřím, že si z novinek v našem programu vyberete a že vás Vltava bude zajímat, vzdělávat i bavit.

Jaroslava Haladová, šéfredaktorka ČRo Vltava