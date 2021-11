‚Není čas ztrácet čas.‘ Letošní ročník Ježíškových vnoučat upozorňuje na izolaci seniorů

Letošní advent s sebou přinese i pátý ročník Ježíškových vnoučat. Charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu za čtyři roky jeho existence splnil seniorům téměř 70 tisíc vánočních přání. Ježíškovým vnoučetem se může stát každý, kdo chce potěšit starší generaci. Cílem organizátorů je, aby se letošní ročník s podtitulem „Není čas ztrácet čas“ nesl v duchu setkávání dárců a obdarovaných. Praha 11:51 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Startuje 5. ročník projektu Ježíškova Vnoučata | Zdroj: Nadační fond Českého rozhlasu

Snahou letošního ročníku projektu je upozornit na nedostatek pozornosti, které se někdy seniorům dostává od rodin, ale také na jejich dlouhodobý stav izolace v důsledku pandemie covid-19.

„Restrikce v podobě omezování sociálních kontaktů každému z nás ukázaly, jak cenné a důležité je setkávat se s milými a blízkými lidmi. Ježíškova vnoučata seniorům plní jejich přání a pomáhají jim tak, aby se necítili osamoceně, a to nejenom o Vánocích,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Pocit izolace nebo osamocení se projevuje i v přání, které senioři jako každý rok dávají do pomyslné poštovní schránky Ježíškových vnoučat. K nim letos kromě knih, předplatného a oblečení patří například tablet nebo telefon k udržení kontaktu s vnějším světem.

V seznamech dárků se navíc stále častěji objevují formy osobního kontaktu. K těm patří například výlety do divadel, ale i doprovození do kostela, společné čtení nebo obyčejné pohlazení.

„Loňský rok byl pro mnohé smutný hlavně tím, že na osobní setkání nemohlo dojít. I tak se pracovníci domovů snažili s upřímným pochopením, že není čas ztrácet čas, vymýšlet příležitosti pro setkání – přes sklo, přes plot na zahrádce, přes video hovory,“ řekla Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Dodala, že právě oni umožnili svým klientům cítit blízkost a péči druhých. Ocenila i práci Ježíškových vnoučat, která k zasílaným dárkům často připojovala osobní přání pro seniory a dárečky pro personál.

Ježíškovým vnoučatům mohou dárci přinášet radost do domovů celoročně jak v podobě materiálních dárků, tak formou zážitků. Podporovatelé projektu se navíc mohou na některé dary složit. Můžou se tak podílet například na koupi elektrických vozíků pro seniory, speciálních křesel, venkovního posezení nebo promítací techniky do kluboven. Do sbírky lze přispět na webu Darujme.cz.

Pomyslná poštovní schránka projektu Ježíškova vnoučata se začala v druhé polovině září plnit množstvím přání seniorů. Za tu dobu zvládli pracovníci domovů, center a stacionářů zjistit a přepsat do databáze přes šest tisíc přání.

Sociální zařízení pro seniory se mohou do projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu zapojit až do Štědrého dne, seznam přání se tedy ještě rozroste.