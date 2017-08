Prosadit zákon nebo oblafnout koaličního partnera je orgastický zážitek, říká sexuolog Uzel

Na začátku 90. let vznikaly v Česku roztodivné a bizarní politické subjekty jako Strana přátel Piva, Strana mírného pokroku v mezích zákona nebo třeba Nezávislá erotická iniciativa. Ta jediná do politiky částečně prorazila a jejím předsedou a také jediným zvoleným zastupitelem se stal populární sexuolog Radim Uzel. ZAPOMENUTÍ LÍDŘI Praha 15:30 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sexuolog Radim Uzel rozproudil na Václaváku břitkou zábavu | Foto: Radiožurnál

Dotáhl to až do pražského zastupitelstva, i když ze strany ho kolegové vyloučili. A nebylo to kvůli názorům na sex ve stranickém programu.

„Dvě stě tisíc výtisků se jednou vytisklo a všechno se to prodalo. Proč? Protože neexistoval internet. Lidi sprosté obrázky za levný peníz na špatném novinovém papíře měli rádi. A ještě tam byly pikantní zprávy,“ vzpomíná pro Český rozhlas Plus Radim Uzel na 90. léta, kdy stranický časopis NEI report plný nahých žen a lehce osvětových sloupků vycházel skoro ve stotisícovém nákladu. S osvětou se ale muselo opravdu lehce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak sex ovlivňoval politiku v 90. letech minulého století a jak vypadaly stranické noviny Nezávislé erotické iniciativy.

„My jsme potom i s paní doktorkou Pondělíčkovou a s jinými lidmi ze sexuologického ústavu psali i docela seriózní články týkající se prevence sexuálně přenosných nemocí a antikoncepce. Já jsem si říkal, k lidem, kteří milují tyhle prasárny, se takové informace vůbec nedostanou,“ vzpomíná pro Český rozhlas Plus Uzel.

Nezávislá erotická iniciativa byla recesistická parta. Radim Uzel jako předseda slavnostně otevíral nevěstince, stripbary a zdobil různé akce, kde se pohybovaly spoře oděné ženy. Ze strany ho ovšem vyhodili kvůli snahám o spojení s ČSSD, když jí šéfoval Miloš Zeman.

Erotika, občas kandidatura do Senátu

Odchod z vedení Nezávislé erotické iniciativy Radima Uzla rozhodně nepoznamenal, věnoval se dál své práci a sexuální osvětě. Ovšem čas od času kandidoval, třeba na senátora. Vždy bez podpory zavedených stran a nikdy neuspěl.

Sarajevský atentát bych dnes lépe promyslel, říká po letech Ivan Pilip Číst článek

„Mě to bavilo, protože jsem si říkal, že budu svůj, nebudu muset poslouchat nikoho. Senát má být shromáždění chytrých lidí, ne stranických papalášů. Bohužel to tak nevypadá. Ti lidé to nepochopili; v případě mého nezvolení. A vždycky byl zvolen horší senátor než bych byl já. Ale to nemusím já dokazovat, to vidí každý na první pohled,“ směje se Uzel do mikrofonu Českého rozhlasu Plus.

Politiku ale Radim Uzel pozoruje a to s profesním zaujetím sexuologa. Sleduje, jak se míchá a ovlivňuje politika, moc a sex.

„Úspěšný politik může svůj sex transformovat právě do těch politických úspěchů. Protože ono je libidózní, když se mu podaří prosadit nějaký zákon nebo oblafnout koaličního partnera. Z toho má uvolňování endorfinů, je to vlastně orgastický zážitek,“ vysvětluje Českému rozhlasu Plus Radim Uzel.

Oblíbený host médií a učitel na univerzitě

Uzlovy názory mohou někoho těšit, jiného rozčilovat, nikdy však nejsou nudné. Proto je oblíbeným hostem médií, nepřetržitě publikuje a přednáší. Učí na universitě a je soudním znalcem v oboru sexuologie.

Sedmasedmdesátiletý letý sexuolog Radim Uzel bydlí v domku na břehu Berounky pár kilometrů za Prahou a jako profesionální znalec partnerských vztahů může jít příkladem. Se svojí první a jedinou manželkou žije 52 let.

Iniciativa, která nic nepřinesla

Podle komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda Nezávislá erotická iniciativa nepřinesla do českého politického prostředí vůbec nic. Navazovala na recesi, která má v české politické tradici svou historii už od časů Rakouska-Uherska, kdy Jaroslav Hašek založil se svými přáteli Stranu mírného pokroku v mezích zákona.

Komentátor Ondřej Konrád | Foto: Khalil Baalbaki

Ve volbách do České národní rady v roce 1992 získala Nezávislá erotická iniciativa skoro 90 tisíc hlasů, o dva roky později se její předseda Radim Uzel dokonce dostal do zastupitelstva hlavního města Prahy. „Nerad bych panu doktorovi upíral zásluhy, ale nepamatuji si, že by přišel s nějakou výraznější iniciativou,“ hodnotí Konrád.

Dodává, že při vstupu do politiky Radim Uzel často mluvil o tom, že je třeba být otevřenější a liberálnější k lidem jiné sexuální orientace, moc toho pro to ale neudělal. Byl i pro důstojný status prostitutek, aby nebyly na okraji společnosti.