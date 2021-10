Za sex se v lockdownu platilo i nákupem nebo kusem masa, říká zakladatelka Rozkoše bez rizika Malinová

Lockdown změnil v sex byznyse nejen cenu, ale i klientelu a vyžadované praktiky. „Využili toho čeští zákazníci, kteří najednou byli pánové na trhu,“ komentuje pro Český rozhlas Plus situaci Hana Malinová, socioložka a zakladatelka organizace Rozkoš bez rizika. „Většina žen je v napjaté finanční situaci. Do sex byznysu vstoupily kvůli dluhům a podobně. Finanční rezervy proto nemají, nebo alespoň ne na tak dlouhou dobu.“ OSOBNOST PLUS Praha 19:43 30. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Malinová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Z postele rovnou na beton,“ cituje Malinová svoji kolegyni, když popisuje situaci prostitutek za poslední rok a půl.

Zejména v příhraničí tvoří zpravidla většinu klientů lidé ze zahraničí. S uzavřenými hranicemi tak některé prostitutky přišly o většinu zákazníků. Díru na trhu pak vyplňovali Češi.

„Ti následně vyžadovali opravdu nestandardní úsluhy nebo služby, které vlastně se sexem už neměly co dělat. Bylo to ponižující a dost drsné. Najednou prostě určovali pravidla,“ přibližuje socioložka, která s ženami v sex byznyse pracuje už třicet let.

Distanční výuka a práce

Podle údajů organizace Rozkoš bez rizika, která se zaměřuje právě na pomoc ženám v sex byznyse, je v současnosti většina prostitutek zároveň matkami, často samoživitelkami. „Tu situaci neměly vůbec lehkou – většinou už mají děti školou povinné, takže se ještě s nimi musely dopoledne učit,“ říká Malinová.

Ze zavřených klubů se přesto některé přesunuly domů. „Zkoušely to tajně dělat na privátech, ale i pak to bylo nebezpečné, protože je udávali sousedi. Léta jim to nevadilo, ale teď najednou říkali, že tam chodí coviďáci, sahají na kliky a podobně. Takže to připomínalo 90. léta, kdy se těžiště přesunulo opět na ulici. Tam to jakž takž prosperovalo,“ zmiňuje.

Převis nabídky nad poptávkou měl ale zásadní vliv na cenu i na to, co je a co není dovoleno. „Ty holky byly opravdu v nouzi, takže to dělaly i za nějaký nákup nebo za kus masa. Prostě za cokoliv,“ říká Malinová.

„Zákazníci – a to je taková mužská vlastnost – chtějí oplodňovat a chtějí bez kondomu. V okamžiku, kdy jste na tom opravdu finančně závislá, tak z těch svých pravidel ustupujete,“ zamýšlí se Malinová nad tím, proč pravděpodobně také roste počet sexuálně přenosných infekcí v populaci.

Ponižování a stigma

Velkým problémem, který zakladatelka organizace Rozkoš bez rizika v sex byznyse vnímá dlouhodobě, je především ponižování a násilí. A to nejen ze strany některých zákazníků.

„Samozřejmě nejvíce toho zažijí ze strany zákazníků. Ale na druhém místě jsou to partneři. Do toho partnerství vstupují s tím, že jim to nevadí. Ale najednou se to začne pozvolna vynořovat a roztočí se spirála násilí. Jsou to hnusné věci,“ míní Malinová a dodává:

„Nejhorší je, že na toho zákazníka si dá pozor, řekne to ostatním holkám a tak dále. Ale k partnerovi se každodenně vrací.“

Podobně nepříjemné je i stigmatizování veřejností. „Výsledky našeho výzkumu ukazují, že ponižování a stigma ze strany většinové společnosti je pro ně ještě horší než ponižování ze strany zákazníků, které občas prostě očekávají,“ popisuje socioložka s tím, že právě z toho důvodu až v polovině případů o povolání žen neví ani jejich nejbližší okolí.

Pomoct by s tím částečně mohla podle Malinové legalizace tohoto povolání. „Třeba by to pomohlo snížit v nějakém časovém horizontu stigma, ale je to složitá otázka. Já sama to mám tak padesát na padesát,“ uzavírá Malinová, zakladatelka Rozkoše bez rizika, která už třicet let pomáhá ženám v sex byznyse.