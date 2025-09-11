‚Prostorová ikona, kterou každý zná.‘ O přestavbě kancelářské budovy v Benešově rozhodne referendum
Obyvatelé Benešova budou při říjnových volbách taky rozhodovat o osudu hlavní kancelářské budovy Táborských kasáren. Město vyhlásilo referendum. Budovu chtělo přebudovat na školu, studie ale ukázala, že není vhodná pro třídy, pouze pro zázemí školy. V úterý radnice uspořádala k tématu veřejné setkání, aby měli lidé všechny potřebné informace.
Na veřejném setkání vystoupil městský architekt Luboš Klabík, podle kterého je kancelářská budova v táborských kasárnách „prostorová ikona, kterou každý zná a není přehlédnutelná“.
„Zároveň je to prostě prázdný starý dům, který z architektonického hlediska nemá velkou hodnotu, protože jde o rakousko-uherský typový projekt. Řekl bych, že hodnota je spíš emocionální a historická v památce, kterou ale asi ne všichni musí vnímat pozitivně,“ doplňuje městský architekt.
„Myslím, že z hlediska ekonomického ty alternativy nejsou příliš odlišné. Z hlediska kulturně-historického jsme slyšeli, že asi velký význam budova nemá. Ale co tady zaznělo podstatného, je to, že budova by asi sama o sobě žádnou architektonickou soutěž nevyhrála. Ale pro nás, co zde žijeme, má hodnotu poněkud vyšší,“ popisuje místní Ondřej Kuchař, který ještě rozhodnutý není.
Využití pro školu
Město si také nechalo vypracovat prověřovací studii, která měla zjistit, jestli je objekt táborských kasáren, konkrétně hlavní kancelářské budovy, vhodný pro využití školy. Autorem studie je architekt Filip Tittl.
„Prověřovali jsme dvě varianty, jednak transformaci budovy na školu a zároveň variantu novostavby. Vyšlo nám, že obě varianty jsou v zásadě možné v situaci, kdy by to znamenalo nějaké přístavby,“ přibližuje.
„V tom případě by bylo možné tu stávající budovu využít – samozřejmě za cenu nějakých komplikací z hlediska provozních nákladů. Provozní náklady historické budovy jsou vždycky komplikovanější než u novostavby, bavíme-li se o takovéto veřejné stavbě, jako je škola,“ dodává.
Na veřejné setkání přišla i paní Ladislava Müllerová s manželem, kterou překvapuje, jak málo lidí dorazilo. „Desítky lidí. To je, jako kdyby to lidi vůbec nezajímalo. Přitom je to dost důležitá věc. My bydlíme u pivovaru. Nechceme se ani dívat na tuhle budovu, ale radši bychom chtěli novou. Stoprocentně vím, co budu v referendu dělat,“ zdůraznila.
Na závěr setkání ještě lidé dostali možnost zapsat se na seznam zájemců o prohlídku budovy kasáren.