Provládní polská veřejnoprávní média? Jen přirozeně vyvažují ta soukromá, myslí si konzervativec Lisicki

Polská veřejnoprávní média jsou už dlouhodobě politickou kořistí pro toho, kdo je zrovna u vlády. Po nástupu Práva a spravedlnosti na podzim 2015 se ale otřásla v základech a svou náklonnost vládě neskrývají. Podle šéfredaktora konzervativního týdeníku Do Rzeczy je vychýlení Polské televize (TVP) přirozené. Vyvažuje totiž soukromá média, která jsou protivládní. Rozhovor Praha 14:45 24. října 2017

Rozhovor jsme rozdělili na dva tematické články. V první části, kterou si můžete přečíst zde, mluvil Lisicki o politické situaci v Polsku a zhodnotil dva roky vlády Práva a spravedlnosti. Ve druhé části, kterou právě čtete, mluví novinář o situaci polských médií, jeho představě o veřejnoprávní televizi a rozhlasu a také popisuje, jak by měl vypadat konzervatismus 21. století.

Paweł Lisicki Mediální manažer, publicista a spisovatel. V letech 2006-2011 šéfoval významnému polskému deníku Rzeczpospolita. Zároveň patří mezi významné komentátory politického dění a je autorem řady publikací z pomezí filozofie, teologie a kulturologie. V roce 2012 ho vyhodili z časopisu Uważam Rze, který se pod jeho vedením dostal na pozici nejprodávanějšího týdeníku v zemi. Spolu s většinou redakce pak následně založil týdeník konzervativní názorový Do Rzeczy, jehož je dodnes šéfredaktorem. První část rozhovoru s Lisickim, kde mluvil o dvou letech vlády Právo a spravedlnost a polské politice čtěte zde.

O polských médiích

V jakém stavu jsou podle vás polská média? Viditelně se po roce 2015 změnila. Jde o dobrou změnu (volební heslo PiS v roce 2015, pozn. red.)?

To, co se stalo po roce 2015, považuji pro polskou mediální scénu za pozitivní věc. Objevil se reálný pluralismus. Máme média spřízněná s vládou a média, která jsou k vládě velmi kritická.

Jenže když v Polsku člověk čte titulky novin, jeden deník někdy říká přesný opak toho, co o tom samém tématu píše druhý.

Tu pravdu si vybírá čtenář. Když sleduje zpravodajskou relaci TVN (soukromé a protivládní televize, pozn. red.), dozví se, že vláda je neúspěšná a nic nezvládá. O půl hodiny později si pustí zprávy TVP (polská obdoba veřejnoprávní televize, oficiálně národní televize, fakticky provládní, pozn. red.) a uslyší o tom, že se ekonomika vyvíjí skvěle, všechno jde podle plánu a výborně.

Ale TVP se deklaruje jako veřejnoprávní, respektive teď už národní a říká, že informuje objektivně. Třeba při červencových demonstracích proti reformám soudnictví běžely na informační liště zpravodajské televize titulky jako „protestují neplatiči alimentů a obránci pedofilů“.

Viděl jsem, jak ten objektivismus funguje v německých médiích, které se tím tak chválí. Je mi do smíchu, když slyším, jak jsou neutrální, ale při velmi důležité debatě o imigrantech všechna média zastávala provládní stanovisko. V Polsku by vzhledem k rozdělení něco takového nebylo možné. Podle mě je lepší nesnít o falešném objektivismu a mít šanci, aby každý mohl své názory prezentovat.

Ale mají být veřejnoprávní média kořistí každé nové vlády?

Ideální by bylo, kdyby byla na vládě nezávislá. Ale v praxi je to prostě jinak. V Polsku máme tři velké televize, dvě z toho jsou soukromé, třetí je TVP. Všechny mají podobný dosah a skupinu diváků. Politicky jsou nejdůležitější TVP Info a (soukromá, pozn. red.) TVN. Protože soukromé stanice jsou velmi kritické k politice vlády a často nadržují opozici, zdá se mi, že veřejnoprávní televize, aby se odlišila, je přirozeně vychýlená na stranu vlády.

Ale to jsou přece soukromá média. Polská televize je veřejnoprávní, financovaná z veřejných peněz.

To by byl dobrý argument, kdyby soukromá média neměla veřejnou koncesi s politickým rozhodnutím o tom, že tu koncesi někdo dostal. Není to úplně volný trh. Z pohledu veřejné debaty jsem pro stávající situaci než pro tu, která byla před rokem 2015.

Mluví se také o tzv. dekoncentraci a repolonizaci soukromých médií (o stanovení maximálního možného podílu zahraničních majitelů v médiích v Polsku, pozn. red. Více čtěte ZDE). Vláda ještě návrh nepředstavila, ale z ministerstva kultury už něco málo uniklo. Kritici mluví o pokusu likvidovat nepohodlná média.

Těžko se to komentuje, ten projekt jsem neviděl. Ale podle mě je dekoncentrace potřebná. Jde o úpravu pravidel mediálního trhu. Současný mediální systém je docela dobrý, i když zlepšení je možné. A možné je i zhoršení. To, že ten zákon opravdu vznikne, považuji za málo pravděpodobné. A pokud, tak nebude tak restriktivní, jak se teď říká.

Šéfredaktor polského konzervativního týdeníku Do Rzeczy Paweł Lisicki

O konzervatismu

Vy jste konzervativec. Jaký by měl podle vás být evropský konzervatismus 21. století?

Důležitou věcí je úcta k tomu, co jsme zdědili. V Polsku to například znamená úctu k národnímu státu a jeho suverenitě. V souvislosti s tím se velmi skepticky dívám na nápady další evropské integrace – federalizace Evropy se mi zdá jako nebezpečná věc.

Důležitou věcí je i vztah k migrační politice. Já jsem velkým odpůrcem politiky, kterou se snaží EU vnutit členským státům – povinné přerozdělování uprchlíků. A největší chybou, kterou unie v posledních letech udělala, je krok Angely Merkelové, která otevřela dveře masové migraci. Nezeptala se Němců ani ostatních členských států unie.

V zářijovém úvodníku vašeho týdeníku Do Rzeczy jste nazval Polsko „poslední evropskou baštou svobody“. Budu vás citovat: „Je to vzácné místo, kde je možné otevřeně a veřejně kritizovat islám, manželství homosexuálů a nazývat potraty pravým jménem.“ Co přesně to znamená?

Zkuste debatu, která se vede v Polsku, vést ve Francii. Jakmile tam zkritizujete islám a imigranty, označí to za projev nenávisti, která vede ke společenskému napětí. Na základě toho vám tu kritiku znemožní nebo musíte počítat s trestem. Zkuste ve Francii říct, že manželství homosexuálů jsou proti zákonům přírody.

Velkou hodnotou Západu byla svoboda slova. Teď se ale častěji mluví o tom, že je třeba zachovat bezpečnost. Za touhle fasádou se ukrývá omezování svobody slova.

Polsko je tedy ve vašem podání opravdu poslední baštou svobody? Manželství gayů a leseb se kritizují v Rusku, Maďarsku, v Česku také, stejně tak islám.

Jestli je v Česku taková svoboda slova, těší mě to.

A není občas právě svoboda slova fasádou pro xenofobii či rasistické komentáře a výroky politiků?

Svět není dokonalý. Někdo si myslí, že jediným, kdo tohle musí kontrolovat, jsou soudy nebo politické vlády. Já patřím k těm, kteří říkají „nechme to lidem“. Žijeme v tak demokratickém světě, že se nepatřičné nebo neslušné názory neprosadí. Já nesoudím, že by v Evropě v současnosti hrozilo nebezpečí ze strany nějakých xenofobních či rasistických stran. Jde jen o malé skupinky. Každopádně mě velmi těší, že tak důsledně čtete moje komentáře. (smích)