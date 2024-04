Prožily si těžké chvíle, nyní předávají zkušenosti ostatním. Projekt První krok pomáhá lidem v nouzi

Samy si zažily v životě těžké chvíle, teď pomáhají ostatním, kteří se ocitli ve složité situaci. Chatovat s mentorkou s podobnými zkušenostmi nabízí projekt První krok. Společnost Women for Women spustila poradnu loni v říjnu a už se na ni obrátilo víc než 250 lidí. Nejčastěji řeší finanční problémy, domácí násilí nebo problémy ve vztazích. Praha 10:45 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samy si zažily v životě těžké chvíle, teď pomáhají ostatním, kteří se ocitli ve složité situaci (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já jsem zažila to, že jsem měla dvě malé děti a opustil nás teď už můj bývalý manžel. Ze dne na den odešel a ani se moc nestaral o to, jestli to zvládnu, jak to zvládnu a tak dále,“ vypráví pro Radiožurnál Michaela Pokorová, jedna z mentorek projektu První krok. Během okamžiku zůstala na všechno sama – především pak na výchovu dvou dětí – tříleté holčičky a teprve půlročního miminka.

„Byl to tedy obrovský šok, ale musela jsem začít fungovat prostě hned. Neměla jsem moc čas se v tom nějak babrat, ani nejsem takový typ člověka, který by se nějak sáhodlouze litoval, takže jsem spíš šla tou praktickou cestou, kdy jsem okamžitě začala řešit, jak budu schopná zaplatit bydlení, obstarat děti,“ popisuje Pokorová.

„Bylo to těžké, ale musím říct, že teď jsem na sebe fakt pyšná, že jsem to zvládla, protože, když si to vezmu zpátky, tak to vůbec jednoduché nebylo,“ dodává.

Mentorkou se Pokorová rozhodla stát proto, že chtěla dál předat svoje zkušenosti. „Když jsem byla s těmi malými dětmi sama, tak jsem tak nějak přemýšlela, že když jsem tu zkušenost jako samoživitelka získala, tak že bych ji mohla někomu předat, aby mu to pomohlo. Protože vím, o čem to je a jaké to je,“ vypráví.

Je jednou z osmi mentorek, které teď v projektu pomáhají. Jejich řady by ale společnost Women for Women ráda rozšířila. „Máme aktuálně samé ženy, rádi bychom přijali i muže. Do začátku jsme využili i ženy, které prošly v minulosti našimi programy a chtěly nám takhle vrátit tu pomoc, kterou jsme jim tehdy poskytli. Čehož si hrozně vážíme,“ vysvětluje koordinátorka projektu První krok Lenka Boháčková.

Pomohou zkušenosti

Mentorky neposkytují odbornou pomoc, můžou ale klientům předat kontakty na experty.

„Často mnohem víc než nějaký odborník může pomoct člověk, který něco takového prožil, což jsou právě naše mentorky. Ten klient se může identifikovat s tímhle člověkem, najedou si na stejnou vlnu, dokážou se o té situaci pobavit a tím pádem ten mentor dokáže klientovi pomoct najít cestu z nějaké bezvýchodné životní situace nebo nějakého složitého období,“ popisuje Boháčková.

Zájemci se můžou na stránkách organizace Women for Women zaregistrovat anonymně pod přezdívkou. Svoji mentorku si pak vyberou z medailonků, kde jsou popsány příběhy každé z nich.

„Jsou to složité finanční situace, které ty mentorky zažily, nebo domácí násilí, problémy ve vztazích. Takže si vyberou mentorku, která je jim nejblíž, podle toho, co zrovna chci řešit, a oslovím ji formou klasického chatu. V průměru ten chat trvá třeba devět dní,“ říká koordinátorka.

Na poradnu se od října obrátilo přes 250 klientů. 97 procent z toho tvoří ženy, nejčastěji matky samoživitelky.

„Byla jsem hrozně ráda, že to, co jsem zažila, můžu někomu předat a můžu s nimi posdílet, co pro mě bylo to, co mi pomohlo se odrazit ode dna a začít žít dál. Protože samozřejmě v tu chvíli máte pocit, že jste úplně na dně a že to nezvládnete, ale ono to samozřejmě vždycky jde. Musí,“ dodává Michaela Pokorová. Sama pomohla už 30 klientům.