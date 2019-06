Průzkum: Čeští rodiče se na internetu více bojí o zneužití účtu než sexuálního obtěžování svých dětí

Čeští rodiče patří v otázce bezpečnosti na internetu mezi ty nejméně opatrné v Evropě. Vyplývá to z průzkumu společnosti Europ Assistance. Skoro 40 procent rodičů se bojí, že někdo zneužije identitu jejich potomků k podvodnému založení účtu. O něco menší obavy pak mají v případě sexuálního obtěžování. Praha 11:25 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě u počítače (ilustrační foto) | Foto: Miika Silfverberg | Zdroj: Flickr (CC BY 2.0)

Toho, že by jejich děti někdo zneužil, se bojí 35 procent rodičů. Ředitel Europ Assistance Vladimír Fuchs popisuje, z čeho mají rodiče větší obavy.

Čeho se čeští rodiče bojí na internetu? Poslechněte si reportáž Pavly Lioliasové

„V oblasti rizik hrozících dětem na internetu je pro rodiče významnější hrozba nátlaku na to dítě a vylákání nějakých informací, které mohou být zneužity. Velice pravděpodobně je to vylákání nějakých základních údajů, které to dítě může mít. Někdy to v dnešní době mohou být i různá telefonní čísla na rodiče, která potom mohou vést k tomu, že se například zasílají kontrolní kódy SMS zprávou, nebo nějaké jiné typy transakcí,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Psycholog David Šmahel z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vysvětluje, čím to může být. „Rodiče se bojí o materiální prostředky a mají také dojem, že když dítě bude někdo obtěžovat na internetu, tak jejich potomek ukončí kontakt s případným cizincem rychle a je to pro něj relativně snadno řešitelná záležitost,“ říká Šmahel.

Průzkum ukázal, že se obavy rodičů v různých zemích Evropy hodně liší. Nejvíc se o děti na internetu bojí Španělé. Jak se liší obavy mezi jednotlivými skupinami rodičů, dodává Vladimír Fuchs.

„Nejméně se těchto rizik obávají vysokoškolsky vzdělané osoby a naopak nejvíce se těchto rizik obávají osoby se základním vzděláním,“ říká Fuchs Radiožurnálu.

To si Šmahel vysvětluje i tím, že vysokoškoláci tráví na internetu víc času a mají tak vyšší digitální vzdělání.

Europ Assistance Mezinárodní skupina Europ Assistance poskytuje asistenční služby a služby likvidace pojistných událostí. Funguje od roku 1963, pobočka Europ Assistance Česká a Slovenská republika byla v Praze otevřena v roce 2001. Zdroj: Europe Assistance

„Když něco znám, tak se toho typicky méně bojím, takže ti, kteří méně používají internet a mají méně digitálních vzdělaností a schopností, se toho zároveň více bojí. Takový ten strach z neznámého,“ vysvětluje Šmahel.

Jedni z méně opatrných

Čeští rodiče přitom ve srovnání s Evropou patří k těm opravdu nejméně opatrným, popisuje Fuchs.

„V České republice si rodiče uvědomují, že dětem hrozí nějaké riziko. Jenom ve 20 procentech případů se tohoto rizika bojí, zatímco v západní Evropě, kde jsme tento průzkum dělali v dalších šesti zemích, je toto číslo průměrně nad 35 procenty. To znamená, že obavy skutečně jsou v Česku na velice nízké úrovni,“ dodává Fuchs.

Jak se bránit?

„V oblasti prevence je hned několik základních opatření. Jedno z nich je maximální opatrnost. To znamená, dříve než zákazníci někam na internetu vloží svá data nebo přihlašovací údaje, měli by skutečně dbát na to, jestli jde o to standardizované prostředí, kde jsou zvyklí toto dělat. Měli by si pravidelně měnit hesla a ta hesla udržovat v nějakých složitějších tvarech

Do průzkumu se v Česku zapojilo 800 respondentů.