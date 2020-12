Více než polovině obyvatel by nevadilo, kdyby vláda zpřísnila protiepidemická opatření, ukázal průzkum

Omezíte během vánočních svátků kvůli koronaviru kontakty s rodinou a přáteli? A odložili jste kvůli obavě z nákazy prohlídky u lékaře? Nejen na tyto otázky odpovídali lidé v průzkumu pro Český rozhlas. Vypracovala ho společnost Median, která v období od 8. do 10. prosince oslovila 1052 lidí. Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že šesti lidem z deseti by nevadilo, kdyby vláda opět zpřísnila opatření. Praha 6:00 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkem 57 % obyvatel by nevadilo zpřísnění protiepidemických opatření, ukázal průzkum společnosti Median pro Český rozhlas | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Čtvrtina lidí odložila kvůli obavě z nákazy koronavirem návštěvu lékaře, prohlídku nebo nějaký plánovaný lékařský zákrok. A to hlavně lidé nad 60 let. Zbylé tři čtvrtiny dotázaných se nákazy nebály a k lékaři během druhé vlny koronaviru šly. Byli mezi nimi častěji muži než ženy. Jak popsal ředitel Medianu Přemysl Čech, lidé se nebojí chodit k lékaři kvůli dobré osvětě této problematiky.

„Mám chodit, nemám chodit k lékaři, když mi není vyloženě špatně? To se od jara víceméně hodně diskutuje. Ve veřejném prostoru bylo uvedeno několik případů i známých osobností, které zanedbaly lékařskou péči svým způsobem zbytečně a vedlo to až k tragickým událostem. Mnoho přednostů klinik a lékařů apeluje, aby lidé k lékařům chodili,“ uvedl Čech.

Výsledky průzkumu, že se lidé v poslední době nebojí chodit k lékaři, potvrzuje například ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Zatímco na jaře lidé obavy měli, teď je situace jiná.

„Na jaře během března a dubna jsme pozorovali obrovský úbytek pacientů, ale na podzim, kdy počty nakažených jsou dramaticky vyšší, tak paradoxně – a je to správně a dobře – pacienti chodili. Neviděli jsme žádný dramatický úbytek jenom v řádu pár procent. Takže tohle je pozitivní a můžu to potvrdit,“ popisuje Feltl.

Lidé odpovídali také na otázku, jestli by jim vadilo, pokud by vláda kvůli zhoršené situaci s nákazou opět zpřísnila opatření na 4. stupeň v protiepidemickém systému. Šesti lidem z deseti by to nevadilo a jak dál popisuje Přemysl Čech z Medianu – se zpřísněním opatření by neměli problém hlavně voliči vládních stran.

„Zpřísnění protiepidemických opatření by nevadilo voličům ANO na úrovni 70 %, voličům ČSSD na úrovni 74 % a voličům KSČM na úrovni 76 %. Zároveň by to nevadilo starším lidem, což je pochopitelné, protože ti nemusí nikam moc jezdit,“ komentuje Čech.

Podle průzkumu by zpřísnění opatření nevadilo taky ekonomicky neaktivním lidem. Naopak nejvíc by zpřísnění vadilo studentům a voličům ODS a SPD. Že je ale pravděpodobné, že se Česko bude nějaký čas přepínat mezi třetím a čtvrtým stupněm, připustil minulý týden vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

„V říjnu a listopadu jsme tu zatáčku vybrali tak říkajíc po dvou kolech za obrovského nasazení všech v první linii. Musíme dělat vše pro to, aby se ten říjen a listopad nezopakovaly a proto musíme ta opatření přitvrdit,“ řekl Hamáček.

V pondělí by měl ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO vládě navrhnout, aby se Česko do 4. stupně znovu přepnulo. V době, kdy se opatření uvolnila na třetí stupeň, tedy 3. prosince, lidé nejčastěji podle průzkumu navštívili větší obchodní centra, pak restaurace a bary a pak kadeřnictví.

Z průzkumu Medianu pro Český rozhlas dál vyplynulo, že šest lidí z deseti předpokládá, že neomezí během vánočních svátků kontakty s rodinou a přáteli kvůli epidemii koronaviru. Omezení kontaktů s rodinou a známými si připouští třetina dotázaných. Zbytek neví. Omezit kontakty chtějí hlavně vysokoškoláci a obyvatelé Prahy.