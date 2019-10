Bylo za socialismu lépe? Více než třetina Čechů v průzkumu uvedla, že ano

Třetina Čechů nad 40 let věří, že sametová revoluce změnila jejich život k lepšímu. Ukazuje to průzkum, který si nechal zpracovat projekt Paměť národa od NSM Market Research. Čtvrtina oslovených si pak myslí, že rok 1989 v jejich životě nic nezměnil. Pesimističtější jsou přitom lidé se základním vzděláním. Průzkum taky ukázal, že zhruba třetina lidí nad 40 let věří, že za socialismu bylo lépe. Nejčastěji kvůli jistotě práce a sociální péči.

