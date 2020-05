První pomoc virtuálně. V interaktivní mobilní aplikaci si lidé budou moct vyzkoušet záchranu člověka

O záchraně lidského života mohou rozhodovat vteřiny, první pomoc ale neovládá každý. Vyzkoušet by si ji nově mohli lidé pomocí mobilní aplikace Ve vteřině, kde by bojovali o život virtuálního pacienta. Na vznik vzdělávací hry z dílny společnosti První Pomoc Živě mohou nyní lidé přispět na crowdfundingovém serveru HitHit. Aplikaci by autoři chtěli představit začátkem příštího roku a nabídnout poté například zadarmo školám. Video Praha 15:30 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Tomáši, slyšíš mě?“ ptá se žena mladíka ležícího v bezvědomí na zemi kanceláře. Ten ale nereaguje. Takto začíná jeden z příběhů vznikající aplikace Ve vteřině, která má učit první pomoc interaktivní formou.

Vezmete si jako první rukavice, nebo ho zkusíte polít vodou? Na rozhodnutí máte jen několik vteřin. Svoji volbu pak stačí označit na displeji mobilního telefonu nebo třeba tabletu.

„Aplikace bude obsahovat interaktivní videa, ve kterých si budete moci zahrát o život virtuálního pacienta,“ popisuje zakladatelka společnosti První Pomoc Živě Lucie Balarinová.

Lidé si tak budou moct vyzkoušet, jak by reagovali v krizových situacích, kdy jde jinému člověku o život. Na vznik aplikace pro Android a iOS mohou nyní přispět na crowdfundingovém serveru HitHit. Na získaných financích pak závisí to, jak bude aplikace ve finále vypadat.

„Základní verze bude stát zhruba 800 tisíc až milion korun. Pokud bychom chtěli tu plnou verzi, kde si vyhrajeme s obsahem i formou, tak se pohybujeme kolem dvou milionů korun,“ upřesňuje pro server iROZHLAS.cz Balarinová.

„Podle objemu získaných prostředků nabídne aplikace až deset autentických příběhů, v nichž se lidé naučí, jak pomoci člověku v bezvědomí, při zástavě klíčových životních funkcí či masivním krvácení,“ vyjmenovává.

Aplikace by v plné verzi dokázala sledovat, jak uživatel pohybuje mobilním telefonem, například do rytmu resuscitace. A součástí by bylo i binaurální audio, které dokáže napodobit reálné prostředí. „Součástí aplikace budou také výukové texty, testy i novinky v první pomoci,“ dodává Balarinová s tím, že na konci každého příběhu by byly také statistiky úspěšnosti ve srovnání s jinými uživateli.

Na vlastní kůži

Krizovou situaci si pak budou moct zájemci vyzkoušet také na vlastní kůži. Na aplikaci totiž bude navazovat placený kurz první pomoci. „Na kurzu Ve vteřině pro vás připravíme simulaci, kdy se můžete stát zachráncem i figurantem, třeba u dopravní nehody,“ uvádějí autoři projektu.

Projekt Ve vteřině tak chce spojit vzdělávací online aplikaci s praktickými dovednostmi.„Získané znalosti si tak doplní o praktický nácvik a ověří si fungování všech postupů v modelových situací. Věříme, že kombinací online a offline formy vytvoříme unikátní systém vzdělávání v České republice,“ doplňuje zakladatelka společnosti První Pomoc Živě.

Podobnou interaktivní počítačovou hru nazvanou Zachraň život! nabídla před sedmi lety Česká televize. V šesti modelových situacích měli hráči za úkol vybrat správný postup při první pomoci.