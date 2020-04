‚Jsme národem pejskařů a lidé je potřebují na jaro ostříhat.‘ V pondělí otevřou i salóny pro psy.

Pokud máte doma psa, pravděpodobně vás už napadlo, kdy se otevřou psí salóny a budete moci svého psa ostříhat. V harmonogramu vládních rozvolňování nic takového nezaznělo a na ministra Karla Havlíčka (za ANO) se obraceli lidé s dotazy. „Může se to zdát úsměvné, ale jsme národem pejskařů a lidé potřebují na jaře svého psa ostříhat,“ řekl ministr v rozhovoru pro Českou televizi. Salóny by se měly otevřít už toto pondělí. Praha 15:53 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pes, štěně, mops (ilustrační foto) | Foto: SNGPhotography | Zdroj: Pixabay

Kadeřnické salóny se podle harmonogramu uvolnění podnikatelských činnosti mají otevřít až 25. května, tedy více než za měsíc. Jak jsou na tom ale salóny pro psy? Ministr obchodu a průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že psí salóny bude možné otevřít již v pondělí 20. dubna.

Ministr toto rozhodnutí odůvodnil tím, že dostával mnoho e-mailů od různých tazatelů, kteří se na něj obraceli s dotazem, zda do té či oné skupiny patří či nikoliv. Některé z dotazů byly právě od majitelů psů, kteří nevěděli, kdy budou moci dát svého mazlíčka ostříhat.

„Hodně častý dotaz, kde nebylo úplně jednoznačné, kam to zařadit, byly psí salóny,“ sdělil Havlíček v rozhovoru, který poskytl České televizi. Dodal, že ačkoliv se to může zdát úsměvné, Češi jsou národem pejskařů a proto je toto téma palčivé. Podle ministra to dokládá i fakt, že jenom na otevření psích salónů, dostával stovky e-mailů.

„Vyhodnotili jsme si to a je možné to zařadit to té první skupiny profesí a psy bude možné stříhat,“ uvedl ministr Havlíček.