‚Každý zřejmě zvažuje, do čeho investovat.‘ V útulcích přibývají psi z rodin, které si je už nemohou dovolit

Zdražování a zvyšující se inflace dopadají i na majitele zvířat. Útulky se už zdaleka nestarají jen o toulavá a nalezená zvířata. Mnohem více než dřív je plní psi, o které se lidé nedokáží dál starat nebo jim zajistit veterinární péči. A nemusí přitom jít jen o stará zvířata se zdravotními problémy. Olomouc 22:14 11. srpna 2022

Barney a Marty jsou dva psi plemene mops. Do spolku Buldočí naděje, který o opuštěné a týrané psy pečuje, je podle předsedkyně Anny Matouškové odložila rodina.

„Důvod byl úplně jednoduchý. Myslím, že rodina na to přestala prostě finančně stačit. Byla to mladá rodina s malým dítětem, výdaje za dva psy jsou prostě velké,“ říká Matoušková pro olomoucký rozhlas.

Zatímco dřív se spolek staral spíše o psy opuštěné, teď řeší především ty, o které se jejich majitelé nedokáží dál starat.

„Myslím, že není týden, kdy by se neozvala nějaká rodina, že se právě z finančních důvodů potřebují zbavit pejska, nebo ho dát k adopci. Jsou lidé, kteří si ho buď nemohou dál dovolit, nebo se stěhují z rodinných domů do menších bytů, kam si toho pejska třeba nemůžou vzít,“ tvrdí Matoušková.

„Souvisí to s ekonomickou situací“

Podobnou zkušenost mají i v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Podle provozovatele Leopolda Dostála výrazně stoupl počet telefonátů, při kterých se lidé pod různými záminkami snaží zbavit svých psů.

„Dá se říct, že každý týden zaznamenáme telefonát, kdy se majitel chce zbavit pejska. A prezentuje to jakýmkoli způsobem,“ uvedl Dostál.

Leopold Dostál je přesvědčený, že kvůli nedostatku financí se v minulých dnech do útulku postupně dostalo i sedm nalezených štěňat.

„Všechna byla ve strašném stavu. Začervená, dehydratovaná, ve věku tří až pěti týdnů. To znamená, že neprodělala odčervení ani vakcinaci. To souvisí s ekonomickou situací, kdy každý zřejmě zvažuje, do čeho má investovat,“ soudí Dostál a obává se, že situace se bude ještě zhoršovat.